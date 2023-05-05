«اللوفر أبوظبي» يكشف عن 5 معارض جديدة

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن انطلاق موسمه الثقافي المقبل 2023-2024، الذي سيبدأ هذا الصيف ويمنح زوّاره الفرصة للاستمتاع بخمسة معارض كبرى جديدة ستقام خلاله.وسيصطحب معرض «رحلة في رحاب الكون»، (المقرر إقامته من 18 يوليو حتى يونيو 2025 في متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي)، زوّاره الصغار في رحلة إلى الفضاء عبر بوابة الفن. بينما يسعى معرض «حروف من نور»، (الذي سيقام من 13 سبتمبر 2023 حتى 14 يناير 2024)، إلى تعريف الزوّار بالكتب المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاثة: القرآن الكريم، والإنجيل، والتوراة، أما معرض «ﻛﺎرﺗﯾﯾﮫ.. اﻟﻔنّ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺣداﺛﺔ»، (الذي سيقام من 15 نوفمبر 2023 حتى 24 مارس 2024)، فسيسلط الضوء على تأثير الفنون الإسلامية في تصميمات «كارتييه».

وسيشهد معرض «فن الحين 2023» في اللوفر أبوظبي، (الذي سيقام من 21 نوفمبر 2023 حتى فبراير 2024)، عرض أعمال أبدعها فنانون مرشحون للنسخة الثالثة من جائزة ريتشارد ميل للفنون، كما سيبرز معرض «أساطير من الشرق والغرب: من حكايات كليلة ودمنة إلى أساطير لافونتين»، (الذي سيقام من 20 مارس 2024 حتى 14 يوليو 2024)، الأثر الذي تركته أساطير الحيوانات في العالم القديم.