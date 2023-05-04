«اللوفر أبوظبي» يطلق «بودكاست» للأطفال باللغة العربية

أطلق متحف اللوفر أبوظبي أمس، مشروعه الجديد «بودكاست» باللغة العربية تحت عنوان مغامرات في المتحف وهي مستوحاة من الأعمال الفنية المعروضة في المتحف، ويأتي ذلك في سياق الجهود التي يبذلها المتحف لتوفير تجارب جديدة وتفاعلية لأفراد المجتمع.

وقالت إيمان الحمادي ضابط أول الوساطة والتفسير: «يستهدف البودكاست جميع الأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات المتحدثين باللغة العربية بشكل عام».

وأضافت: «يتكون البودكاست من 6 حلقات للموسم الأول كل حلقة تحكي قصة مستوحاة من الأعمال الفنية المعروضة في متحف اللوفر أبوظبي، وهي قصص كتبها مؤلفون إماراتيون تم تكليفهم من قبل المتحف بكتابة هذه القصص، ومن بعد ذلك تم إنتاج هذه القصص كبودكاست، وتم تسجيلها من قبل مجموعة من الممثلين المحترفين، وتمت إضافة مؤثرات صوتية بحيث تكون مناسبة وجاذبة للأطفال، وتمت بطريقة السرد القصصي والحكايات؛ لكونها طريقة مألوفة للأطفال، ولكي نستطيع إيصال الأعمال الفنية المعروضة في المتحف وتكون لديهم فكرة عنها، ويتم جذبهم لزيارة المتحف.. والبودكاست سيكون متوفراً على تطبيقات البودكاست مثل «أبل بودكاست وجوجل بودكاست وأنغامي وسبوتيفاي وكاست بوكس وعلى موقع المتحف وتطبيقه».

وأشارت إلى أن هذا المشروع الجديد تم العمل عليه الموسم الأول، وسيكون متوفراً من اليوم، وسنعمل على مواسم أخرى وحالياً نعمل على الموسم الثاني.

وأضافت: «استقبل المتحف اليوم بمناسبة إطلاق هذا البودكاست عدداً من طلاب (روضة الجيل)، ومدرسة إنترناشونال كوميونتي في أبوظبي، بهدف التواصل مع جيل جديد من عشاق الفن الصغار الذين اطلعوا على الأعمال الفنية للموسم الأول الذي تم العمل عليه مع مجموعة من المؤلفين الإماراتيين المختصين في كتابة قصص الأطفال، وهم نادية النجار ونور الخوري وميثاء الخياط وعائشة الهاشمي».

وقالت: «جاءت فكرة المشروع من رغبتنا في صناعة محتوى مناسب للأطفال عن الأعمال الفنية، وتم اختيار القصص والحكايات لكونها مألوفة لديهم. جميع القصص التي يتم عرضها هي قصص خيالية، لكنها مستوحاة من العمل الفني والعمل الفني هو محور كل القصص الموجودة في البودكاست، ومدة كل حلقة في البودكاست قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة لتكون مناسبة للأطفال».

• يستهدف البودكاست الأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات.