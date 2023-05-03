أصحاب «قصص ملهمة» من جيل المستقبل: القراءة مفتاح النجاح

في إطار سعيها لتشجيع الطلبة على القراءة والبحث والابتكار، استضافت مكتبات الشارقة - فرع كلباء، مؤخراً، فعالية: «المكتبة البشرية» التي نظمت تحت شعار: «طموح، قصص ملهمة، وإنجازات تستحق أن تذكر»، سرد خلالها خمسة طلاب متميزين، قصصهم وتجاربهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات، وقدموا نصائح لزملائهم.

وتنوعت قصص المشاركين في الفعالية، منهم ثلاثة من الصف الـ12 في ثانوية سيف العربي، وهم: خالد حميد البلوشي، وزايد عبدالله القايدي، وسعود سالم القايدي، إضافة إلى حميد سعيد صالح الزعابي (الصف الثالث بمدرسة الفجيرة الخاصة)، ومنصور سعيد صالح الزعابي (الصف الخامس بالمدرسة الإنجليزية في كلباء).

وأوضح المشاركون أن هدفهم يتجاوز ذكر إنجازاتهم؛ إذ يرغبون في أن يشاركوا تجاربهم مع زملائهم وأصدقائهم، وأن يحفزوهم على السعي وراء أحلامهم وطموحاتهم.

من الدفاع المدني كانت بداية قصة سعود القايدي، الذي شارك في دورة «أصدقاء الدفاع المدني» وتفوق فيها. وقال: «كانت هذه الدورة فرصة لي لأتعلم كيف أحمي نفسي ومجتمعي من المخاطر، وكانت أيضاً فرصة لأكتشف قدراتي ومواهبي». أما حميد الزعابي فبادر باستكشاف المواقع الأثرية لاكتساب معرفة شاملة حول دولة الإمارات، ما زرع لديه الشغف بألا يمر يوم دون أن يكتسب فيه شيئاً جديداً.

من جهته، أبدى زايد القايدي، اهتمامه بمجال الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات، بينما أوضح خالد البلوشي أنه عمل بمثابرة حتى تمكَّن من إصدار كتابه الأول «أحلام ضائعة».

فيما أشار منصور الزعابي إلى حبه للقراءة، وحرصه على المشاركة في الفعاليات وزيارة معارض الكتاب.