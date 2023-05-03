دبي تحتضن قمة قادة الإعلام في الشرق الأوسط اليوم

تنطلق اليوم فعاليات قمة قادة الإعلام في الشرق الأوسط 2023، التي تعقد بشراكة استراتيجية بين الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (وان-إيفرا)، ومدينة دبي للإنتاج التابعة لمجموعة «تيكوم»، وتستمر يومين في دبي.

وتقام القمة هذا العام تحت شعار «تعزيز مشاركة الرأي العام»، إذ تجمع خبراء الإعلام والقيادات الفكرية في المنطقة والعالم، لتبادل الرؤى والتوقعات والتوصيات الرئيسة حول مستقبل وسائل الإعلام الإخبارية، وأحدث التوجّهات في قطاع الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتتضمّن الموضوعات المقرّر مناقشتها، خلال الحدث، طرق تعزيز مشاركة الرأي العام، واستراتيجيات الأعمال الرقمية، ومستقبل قطاع الأنباء في عصر «الميتافيرس»، والجيل الثالث لشبكة «الويب» والذكاء الاصطناعي.

وستنطلق قمة قادة الإعلام بكلمة النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم» - مدينة دبي للإنتاج، ماجد السويدي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية رئيس تحرير منصّة «جسور بوست»، محمد الحمادي، ومديرة الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء «وان-إيفرا» الشرق الأوسط، ميتشلد شيمب.

وأكد ماجد السويدي أن «الإعلام شريك رئيس في مسيرة التنمية في جميع الدول، حيث يلعب دوراً محورياً في دعم تنويع الموارد، واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية في شتى قطاعات الإعلام والصناعات الإبداعية».

وقال إن «دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للشركات العالمية والإقليمية في مجالات الإعلام وتطوير المحتوى، والخدمات الإبداعية والإعلامية المرتبطة بها». وأضاف: «يسرنا التعاون مع الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (وان-إيفرا)، ونتطلع لما ستقدمه قمة قادة الإعلام في الشرق الأوسط 2023، بهدف الارتقاء بمنظومة الإعلام على مستوى المنطقة انطلاقاً من دبي».

ويضمّ جدول أعمال القمة مجموعة من الجلسات الحوارية، والكلمات الرئيسة، والمناقشات التي يجري تنظيمها على هامش القمة، والتي يتطرّق من خلالها المتحدثون إلى موضوعات متنوّعة، مثل تسليط الضوء على دور الصحافة، وتحقيق إيرادات إضافية عبر القرّاء، ومناقشة مستقبل قطاع الأنباء، واستراتيجيات تطويع التكنولوجيا ضمن قطاع الإعلام.

وتوفر القمة للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث التوجهات والتواصل مع نخبة بارزة من الخبراء في قطاع الإعلام. وتضم قائمة المتحدثين خبراء، من بينهم: مدير قطاع تأثير التحليلات على الأعمال في صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، ماكينلي هايدن، الذي سيناقش أهمية إيجاد التوافق بين استراتيجيات البيانات وأهداف الشركات، ورئيس تحرير وتطوير المحتوى التحريري في صحيفة «Adresseavisen» النرويجية، كريستر جونسن، الذي سيلقي الضوء على نجاح هذه الصحيفة في تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واستخدام الروبوتات في الغرف الإخبارية على مدى السنوات الـ10 الماضية.

التغيير الثابت الوحيد

قالت مديرة الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (وان-إيفرا) الشرق الأوسط: «نؤمن في اتحاد (وان إيفرا) بأن تبادل المعرفة وبناء العلاقات المثمرة هما ركيزتان أساسيتان لنمو وتحوّل أي شركة ضمن عالمنا القائم اليوم على الاقتصاد الرقمي». وأضافت: «بينما بات التغيير هو الثابت الوحيد في حياتنا اليومية يتعيّن على الشركات مواصلة التطوّر والنمو، للتمكّن من اتخاذ القرارات الصائبة، والبقاء في الطليعة دوماً. وفي الوقت نفسه من الضروري وضع المعلومات في إطارها الصحيح والتأكد من دقتها باستمرار، إذ إن الشركات تصبح قادرة على اتخاذ قرارات أفضل، وتضمن نجاحها على المدى البعيد، عندما تضع المعلومات في سياقها الصحيح، وتدرك أثر التوجهات والتطوّرات على أعمالها على نطاق واسع».