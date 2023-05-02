بطولة فزاع لليولة.. إبهار ومرح في «الميدان»

نجح 40 يويلاً في التأهل خلال المرحلة الأولى من تصفيات النسخة الـ24 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدبي.

وأمتع المتأهلون الحضور في قلعة الميدان بالقرية العالمية، بأدائهم المبهر وعرضهم الجميل، كي تستمر الحماسة والتحدي من خلال التدريب استعداداً للمرحلة المقبلة.

وأعرب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد الخاصوني عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به المشاركون، والذي يدل على مدى اهتمامهم وتحضيرهم للتصفيات. وأشار إلى أن عراقة البطولة وانتشارها الواسع كان له أثر كبير في جذب وجوه جديدة وأسماء لامعة من مختلف إمارات الدولة. وأضاف «نشعر بالفخر عندما نرى الشباب الإماراتي مملوءاً بالرغبة والهمة، والشغف اللازم للتعلم وحفظ التراث».

وقبل يوم من التصفيات المؤهلة لـ«الميدان 19»، وضمن رؤيتها لرعاية الأجيال، وتوجيههم نحو التمسك بهويتهم، نظمت اللجنة المنظمة شارة خاصة لليويلة الصغار؛ ما أضفى أجواء من الحماسة والمرح وسط تفاعل كبير من جماهير الميدان.