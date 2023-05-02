«دلما التاريخي» يضيء على منتجات صنعت بأنامل إماراتية

يسلّط مهرجان سباق دلما التاريخي الضوء على الحرف اليدوية التراثية التي تصنع بأنامل إماراتية، إذ خصص مساحة مميزة في السوق الشعبي، لإبراز تلك الحرف ضمن الدورة السادسة التي تنظم على شاطئ جزيرة دلما في منطقة الظفرة حتى السابع من الشهر الجاري.

وتشكل الحرف اليدوية لصناعة السدو والخوص والتلي عامل استقطاب لزوار المهرجان، من أجل اقتناء منتجات مميزة تعرض في محال السوق الشعبي، إلى جانب وجود أركان خاصة تستعرض صناعة هذه الحرف بشكل مباشر من قبل حاميات التراث.

كما يقدم المهرجان من خلال المسرح العديد من المسابقات التراثية والشعبية والثقافية، التي تصاحبها جوائز قيمة بشكل يومي طيلة فترة المهرجان، الذي يأتي بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي تراث الإمارات.

وتهدف فعاليات ومسابقات المسرح إلى تعريف الزوار من مختلف الجنسيات بالتراث الإماراتي، وإرشادهم إلى الفعاليات التي يمكنهم المشاركة فيها، والاستفادة منها، والتعريف بالرعاة الذي يقدمون دعماً كبيراً لإحياء المهرجان والحفاظ على التراث، كما يعد المسرح منصة تقدم من خلالها الجهات المشاركة فقرات تعريفية وتوعوية للمجتمع.