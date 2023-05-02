ملتقى الإبداع التاسع يختتم فعالياته

اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الإبداع الذي نظمته مؤسسة غبشة، بالتعاون مع المدرب ومستشار التنمية البشرية الدكتور سيف المعيلي، ومعهد بصمة للتدريب المهني والإداري، تحت شعار «سر النجاح في استشراف المستقبل»، في فندق كوبثورن دبي، بحضور نخبة من الخبراء من مختلف الدول العربية.

وتضمن برنامج الملتقى مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل والإرشاد المهني، وطرح عدد من التجارب المختلفة، وقصص النجاح الملهمة، فضلاً عن تنظيم جلسات عصف ذهني في الإدارة والقيادة والمعرفة، وأنشطة تفاعلية في استشراف المستقبل لفرق العمل. كما سلط الملتقى الضوء على تجارب إبداعية في الفنون الجميلة والدراما والأدب.

واستضاف الملتقى شخصيات بارزة في مجالات التنمية والفنون، من بينهم الفنان الدكتور حبيب غلوم، ومستشار التنمية الذاتية الدكتور سعيد بالليث الطنيجي، كما أقيم على هامش الملتقى معرض فني، إضافة إلى رحلة بحرية على ضفاف خور دبي، الذي يجسد عبق التاريخ والتراث الأصيل لدولة الإمارات.