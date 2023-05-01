«مبتكر».. دبلوم شامل لتطوير الأفكار الإبداعية في دبي

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالتعاون مع «كولاب»، برنامج دبلوم «مبتكر» لمهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشروعات الريادية.

ويهدف البرنامج إلى تزويد روّاد الأعمال بما يحتاجونه من مهارات عملية ومعرفة بالسوق المحلية، لتحفيزهم على الاستثمار في أعمال تجارية قائمة على منتجات مبتكرة، إلى جانب تشجيع المشاركين المحتملين على الانضمام إليها، ما يسهم في خلق بيئة إبداعية مستدامة.

وصُمم البرنامج الذي يندرج تحت مظلة منطقة القوز الإبداعية، بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، للإضاءة على الفرص التي يمتاز بها مجال التصنيع في الدولة، وما يوفره من إمكانات لروّاد الأعمال.

ويتضمن البرنامج تقديم 14 ورشة عمل متنوّعة، تحت إشراف مجموعة من أفضل المتحدثين والخبراء في الصناعة، سيعملون على تقديم فهم شامل لرحلة المنتج من الفكرة وحتى التصنيع، وتطوير مهارات المشاركين الشخصية والفنية وتنمية معارفهم وقدراتهم المختلفة، عبر ثلاثة مجالات رئيسة، وسيتم تتويج هذه الجهود بتنظيم مسابقة «ماكاثون» بين مجموعات معينة لتنفيذ مشروعات محددة.

وجهة المواهب

ودعت «دبي للثقافة» روّاد الأعمال والصُنّاع إلى الالتحاق بـ«مبتكر»، والاستفادة من مجموعة ورش العمل التي يقدمها بهدف تطوير قدراتهم.

من جانبها، قالت مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، خلود خوري: «ندرك في الهيئة أهمية تنمية المواهب في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، إذ يجسد برنامج دبلوم (مبتكر) التزامات الهيئة برعاية المبدعين والصُنّاع المحليين وتمكينهم».

وأضافت: «نتطلع إلى ملامسة تأثير(مبتكر) على مجتمع الصُنّاع في دبي والإمارات، لاسيما أن البرنامج يسعى إلى تزويد روّاد الأعمال بكل ما يحتاجون إليه من معرفة تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، الرامية إلى تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2026، من خلال زيادة إسه

ام الصناعات الثقافية والإبداعية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد».

وأشارت خوري إلى أنه سيتم تقديم ورش البرنامج في أماكن متنوّعة من منطقة القوز الإبداعية، لتسليط الضوء على ما تمتلكه المنطقة من موارد وفرص يمكن للصُنّاع الاستفادة منها، مؤكدةً سعي «دبي للثقافة»، من خلال البرنامج، إلى إنشاء مجتمع متفرد للصُنّاع الذين تجمعهم طموحات ورؤى مشتركة، وينسجمون معاً في طرق التفكير ويتمتعون بالقدر

نفسه من المعرفة والقدرات، مبينةً أن ذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

شراكات

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعيد مطر المري: «تدرك المؤسسة أهمية عقد الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحفيز نمو وتنويع اقتصاد الإمارة. وإطلاق (مبتكر) بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، يتماشى مع التزامنا الدائم تجاه تعزيز منظومة ريادة وتمكين الأعمال واستقطاب المواهب في المدينة».

بينما أوضح المؤسس والمدير الإبداعي لدى «كولاب» ريتشارد ويلسون، أن «(مبتكر) يهدف إلى تأهيل روّاد الأعمال وزيادة فرص نجاحهم في تسويق منتجات جديدة في السوق المحلية، من خلال منح المشاركين فرصة الحصول على دبلوم جديد وشامل يسهم في تمكين مجتمع الصُنّاع والمبتكرين في الإمارات والارتقاء به».

مرحلتان

ينقسم برنامج «مبتكر

» إلى مرحلتين: تبدأ الأولى في 27 مايو الجاري وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية مطلع سبتمبر المقبل وتستمر سبعة أسابيع.

«البرنامج» يتضمن تقديم 14 ورشة عمل تحت إشراف مجموعة من الخبراء.