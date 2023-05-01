كاتب من هاييتي يفوز بجائزة «غونكور» بنسختها الأميركية

تسلم الكاتب الهاييتي، ماكنزي أورسيل، أول من أمس، في نيويورك، جائزة «غونكور» بنسختها الأميركية، عن روايته «مجموع إنساني»، التي يمنحها طلاب ناطقون بالفرنسية في جامعات بالولايات المتحدة.

وفي نسختها الثانية في الولايات المتحدة، أعلنت أكاديمية «غونكور» اسم الفائز، خلال احتفال نظم في مانهاتن في فيلا ألبرتين، التابعة للسفارة الفرنسية، برئاسة آن بيريست، التي فازت بالجائزة عام 2022، محاطة بطلاب من ثماني جامعات: (كولومبيا وديوك وهارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونيويورك يونيفيرسيتي وبرينستون وجامعة فيرجينيا وييل).

وهؤلاء الشباب مزدوجو اللغة، معظمهم من أميركا وفرنسا ومن جنسيات أخرى، درسوا على مدى أشهر ستة كتب بالفرنسية من الأعمال المرشحة لجائزة «غونكور

2022»، التي فازت بها الفرنسية بريجيت جيرو، في نوفمبر الماضي عن روايتها «العيش سريعاً» الصادرة عن دار «فلاماريون».

وعلى امتداد 600 صفحة، تتحدث رواية «مجموع إنساني» الصادرة عن دار «ريفاج» من عالم بعد الموت امرأة يسكنها الشعور بالعنف. وبالتالي، استبعدت لجنة التحكيم كتاب «العيش سريعاً» لبريجيت جيرو، و«ساحر الكرملين» الصادرة عن دار «غاليمار» للروائي الإيطالي السويسري جوليانو دي إمبولي، وكذلك «الأخوات تقريباً» الصادرة عن دار «سوي» للكاتبة كلوي كورمان. وعندما أعلنت آن بيريست اسم الفائز، ظهر أورسيل بشكل غير متوقع في فيلا ألبرتين، حيث علا التصفيق.

وقال الكاتب المولود في عام 1983: «أنا لا أكتب للحصول على جوائز.. بل أكتب لأن ذلك مهم، لأن الأدب هو دعوة إلى النظر للعالم بشكل مختلف والتعامل معه بشكل مختلف».