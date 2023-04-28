«دلما التاريخي».. رحلة مبهرة في تراث الإمارات

تنطلق اليوم فعاليات ومسابقات النسخة السادسة من مهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً: 24 مسابقة بحرية وشاطئية ورياضية تراثية وحديثة خصصت لها 284 جائزة بقيمة تبلغ نحو 28 مليون درهم، ويعد السباق الأطول من بين سباقات المحامل الشراعية، كما يعد السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية ويمر بثماني جزر مختلفة.

ويهدف المهرجان إلى تفعيل الجانب التراثي البحري المحلي وإعادة إحيائه، والحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإماراتي، وتعريف الجمهور، مواطنين ومقيمين وسياحاً، بأهمية التراث البحري وتراث الجزر الإماراتية، إضافة إلى تشجيع المجتمع المحلي ودعم الأسر المنتجة، وإنعاش السوق المحلية للجزيرة، وترسيخ مكانة المهرجان وجهة سياحية ورياضية جديدة.