«الناشرين الإماراتيين» تنتخب مجلس إدارتها الجديد

انتخبت جمعية الناشرين الإماراتيين أعضاء مجلس إدارتها الجديد 2023-2025، حيث ترشح سبعة أعضاء عن خمس مقاعد، وذلك خلال اجتماعها العمومي العادي السادس 2023، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للجمعية والناشرين الأعضاء، وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع. وأسفرت نتائج التصويت على مجلس الإدارة الجديد عن فوز كل من عبدالله الكعبي، من دار الرمسة للنشر، ومحمد بن دخين من دار التخيل للإعلام، وأميرة بوكدرة من منشورات غاف لتجارة الكتب، وفاطمة الخطيب من دار سدرة لخدمات النشر، وعبدالله الشرهان من دار أجيال للنشر.

وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أهمية الجمعية العمومية، بوصفها تجمُّعاً سنوياً لقادة الصناعة والخبراء وصُنّاع القرار في قطاع النشر في دولة الإمارات، مثنياً على تعاون وزارة تنمية المجتمع المتواصل، وإسهاماتها في تفعيل دور الجمعيات ذات النفع العام، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع بكفاءة وفعالية.

وقال: يشكّل اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الناشرين الإماراتيين منصةً لمناقشة وتطوير الأفكار والمفاهيم الجديدة، بهدف تطوير قطاع النشر في الإمارات، والارتقاء به إلى مستويات عالمية، وترسيخ إسهامه الفاعل في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدولة. مشيراً إلى أن حدث هذا العام اكتسب أهمية خاصة، لأنه تضمن التصويت وانتخاب مجلس الإدارة الجديد في دورته الثامنة، مرحِّباً بالأعضاء الجدد، ومتمنياً لهم التوفيق.