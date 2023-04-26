نجوم «الرسوم المتحركة» في ضيافة الشارقة لـ 3 أيام

ينطلق في الثالث من مايو المقبل مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» (الأنيميشن)، الحدث العالمي الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب للمرة الأولى في المنطقة على مدار ثلاثة أيام بمركز إكسبو الشارقة، ليوفر منصّة تجمع منتجي أعمال الرسوم المتحركة السينمائية والتلفزيونية مع نخبة من أبرز الناشرين في المنطقة والعالم، ضمن سلسلة من الاجتماعات، بهدف تعزيز الشراكات لتطوير أعمال مرئية نوعية مشتركة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر برنامجاً حافلاً بورش العمل والدورات المتخصصة، إلى جانب عدد من الاجتماعات المغلقة، لتعريف الناشرين على عالم بيع حقوق الملكية لمنتجي الرسوم المتحركة، ومشاركة الرؤى والتوجهات وأفضل الممارسات في هذا المجال، إضافة إلى استكشاف سُبل الحصول على التراخيص والتعاون مع منتجي الرسوم المتحركة العالميين.

وقالت المديرة التنفيذية للمؤتمر، خولة المجيني: «في بادرة هي الأولى في المنطقة، تنظم هيئة الشارقة للكتاب الحدث في إطار أهدافها الرامية لدعم الناشرين وتطوير علاقاتهم مع منتجي صناعة الرسوم المتحركة العالميين، بهدف تعزيز الابتكار والإبداع في صناعة الرسوم المتحركة، وإحداث التغيير الإيجابي في قطاع إنتاج المحتوى المرئي، والارتقاء بهذه الصناعة الإبداعية».

وأضافت: «يوفر المؤتمر لكل العاملين في قطاع النشر والإنتاج والتوزيع على المستويين المحلي والعالمي فرصة التعارف وتبادل الرؤى والأفكار وتعزيز التواصل، ويسهم في تسهيل آليات بيع وشراء حقوق الملكية والإنتاج والنشر والتوزيع في قطاع صناعة المحتوى المكتوب والمرئي، مجسّداً جهود الإمارة وهيئة الشارقة للكتاب في النهوض بقطاع صناعة رسوم كتب الأطفال، وإنتاج أفلام الرسوم المتحركة (الأنيميشن) في دولة الإمارات والمنطقة العربية».

وتضم قائمة المنتجين العالميين المشاركين في الاجتماعات المغلقة نخبة من المتخصصين ونجوم هذه الصناعة، ومنهم: الرئيس والمدير الإبداعي التنفيذي لشركة «غورو استديو»، فرانك فالكون، الذي سيشارك رؤاه حول استراتيجيات تطوير أعمال ناجحة للأطفال، بدءاً من الجانب التجاري للملكية الفكرية، وتأمين التمويل، والتفاوض على صفقات التوزيع، وتوسيع الامتيازات والتوسع إلى منصّات عدة.

أما الرئيس التنفيذي لشركة «فورتيش بروداكشين»، باسكال شارو، فيكشف عن عدد من الجوانب الإبداعية وراء إنتاج مسلسلات تلفزيونية ناجحة، وتجربته التي حصد خلالها أربع جوائز «إيمي» وتسع جوائز «آني»، وشركته التي لعبت دوراً بارزاً في التعاون مع كبرى شركات الألعاب.

وسيعرض الرئيس التنفيذي لشركة «بلو زو بروداكشنز» الحائزة العديد من جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا)، أوليفر هايت، مجموعة من دراسات الحالة حول أحدث مشروعات شركته، وسيسلط الضوء على أهمية الإبداع والابتكار والتعاون والعمليات الإبداعية خلال إنتاج مسلسل تلفزيوني ناجح.

أما مدير تطوير الأعمال وتوليد الإيرادات في شركة «زنكيا»، إدواردو جاراغوري، فيشارك خبرته التي بدأها مستشاراً في «مجموعة بوسطن الاستشارية» في مدريد، وكيف أصبح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الترفيه للأطفال، وأحد ألمع نجوم بناء العلامة التجارية، وتصميم الألعاب وتسويقها وتعزيز مبيعاتها.

بينما سيناقش المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «موفي مينتي»، جورجيو سكورزا، إمكانات الرسوم المتحركة الكبيرة خارج ارتباطها التقليدي بترفيه الأطفال، ويستعرض نموذج التعاون مع «نتفليكس» لإنتاج مسلسل «هذا العالم لا يمكنه أن يهزمني».

وسيتناول المؤسس المشارك لاستوديو «بوزيتو» المخرج الإبداعي، أندريا بوزيتو، العملية الإبداعية وراء مخطط القصة للإنتاج المخصص للرسوم المتحركة، ويثري تجربة المشاركين في مجال تخطيط القصة وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية، من خلال مجموعة من دراسات الحالة في صناعة الرسوم المتحركة.

اجتماعات

ستناقش الاجتماعات المغلقة في المؤتمر موضوعات عدة، أبرزها: الملكية الفكرية، وحقوق الإنتاج والنشر والتوزيع، وكيفية تقييم الصفقات المحتملة، والتفاوض حول شروط التراخيص، وأفضل الممارسات المتبعة لإدارة عملية إبرام الصفقات وتحديد بنود التراخيص.