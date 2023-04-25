100 عمل لجيرهارد ريشتر في معرض ببرلين

يعرض المعرض الوطني الجديد في برلين 100 من أعمال الرسام جيرهارد ريشتر منذ سلمتها مؤسسة الرسام للمعرض الشهير بموجب اتفاقية إقراض طويلة الأمد.

وفي ظل المجموعة الجديدة لأعمال الرسام الألماني البالغ 91 عاماً، الذي يعتبر دولياً أحد أهم الرسامين المعاصرين، ترسخ برلين صورتها وجهة مهمة لمحبي أسلوب ريشتر بسحب طبقات من الطلاء على قماش الكانفاس وغيره من النهج المجرد. وبعد عرض الأعمال في المعرض الوطني الجديد، وهو أكثر صالات العرض شهرة بألمانيا للفن الحديث، من المقرر أن تنتقل إلى غرفة مخصصة لجيرهارد ريشتر في متحف القرن العشرين المجاور الجاري تشيده حالياً. ومن المقرر عرض الأعمال الـ100، التي تشمل لوحتي «4900 لون» (2007) و«ستريب» القائمة على الحاسوب، في إطار معرض «جيرهارد ريشتر 100 عمل لبرلين» في أبريل الجاري، وسيعرض في قبو المعرض الوطني الجديد حتى 2026. ويعرض المعرض الذي ينظم بالتعاون مع الرسام الشهير، أعمالاً من العديد من المراحل الإبداعية لريشتر منذ ثمانينات القرن الماضي، لاسيما مجموعة الأعمال التي تحمل اسم «الصور الفوتوغرافية المطلية» من عام 1986.