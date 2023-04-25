3 فرق من «ربع قرن» تشارك في مسابقة عالمية بأميركا

تشارك ثلاثة فرق من مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في المسابقة العالمية للروبوت فيكس التي تحتضنها مدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركية خلال الفترة من اليوم وحتى الرابع من مايو المقبل، بعد فوز منتسبي مؤسساتها بمراكز متقدمة على مستوى الدولة في المسابقة الوطنية التي عُقدت في فبراير الماضي.

وتتجسد مشاركة مؤسسة ربع قرن في المسابقة العالمية التي تُعد أكبر وأهم مسابقة في مجال تكنولوجيا الروبوت فيكس وتطبيقاته عالمياً بفريقين من منتسبي ناشئة الشارقة ضمن مسابقة «VEX VRC» المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى فريق من منتسبي الشارقة لتطوير القدرات - تطوير في مسابقة «VEX U» المخصصة لطلبة المرحلة الجامعية.

ويُعد تأهل منتسبى «ربع قرن» لخوض السباق العالمي نتاجاً لبرنامجها في الروبوتات المتحركة الذي نظمته على مدار خمسة أشهر خلال الفترة من أكتوبر إلى فبراير الماضيين للأعمار من ستة إلى 19 عاماً فما فوق، بهدف تأسيس جيل من المواهب المتمكنة معرفياً وتقنياً والقادرة على خوض السباقات الوطنية والعالمية بأفكارها الاستباقية والريادية، والذي أمضى المنتسبون خلال مستوياته الممنهجة بطريقة احترافية ما يزيد على 120 ساعة تدريبية شكّلت مساحة إبداعية لإتقان مهارات بناء وتصميم الروبوتات فيكس بأبعاد وقياسات محددة وبرمجتها لأداء المهام المطلوبة خلال المشاركة في التحديات.

ويضم فريقا مؤسسة ناشئة الشارقة أحمد جمال الجسمي وحميد محمد الياسي ومصطفى جمال الجسمي وأحمد سعيد المازمي وحسن خالد السويدي وعبدالرحمن فيصل البشر ومحمود عبدالمنعم الفضل وسيف يعقوب الزرعوني، فيما يتكون فريق مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير من حمد بن قربان وعبدالرحمن الكمالي وزكريا آل علي وراشد المهيري وحمد جمعة ومحمد المزروعي، الذين تمكنوا من إتقان مهارات منهج STEM الذي يمثل مزيجاً بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى القدرة على حل المشكلات واستخلاص النتائج والتقييم الذاتي وتطوير الاستراتيجيات.

• 4 مايو المقبل تختتم المسابقة التي تنطلق اليوم.