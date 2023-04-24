383 خبيراً من 69 دولة يلتقون في«مؤتمر الموزعين الدولي»

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن تنظيم الدورة الثانية من «مؤتمر الموزعين الدولي»، في «مركز إكسبو الشارقة»، خلال يومي الأول والثاني من مايو المقبل، والذي سيجمع 383 موزعاً للكتب، منهم 160 من 17 دولة عربية، و223 من 52 دولة أجنبية، ضمن برنامج متكامل، بهدف توفير فرص جديدة للناشرين لاستكشاف آليات توزيع وتسويق جديدة.

ويستضيف المؤتمر، الذي يُقام بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، 18 ورشة عمل وحلقة نقاشية متنوّعة، إلى جانب عرضه لـ15 مشروعاً مقترحاً من الناشرين للارتقاء بصناعة الكتاب، كما يتيح للمشاركين فرصة التواصل وعرض تجاربهم واستكشاف المجالات الجديدة في سوق صناعة الكتاب من خلال جلسات التعارف.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من خبراء الصناعة، في مقدمتهم الشيخة بدور القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة كلمات»، حيث تشارك بكلمة رئيسة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس «هيئة الشارقة للكتاب»، ورجل الأعمال الرائد ماركوس دوهلي، المدير التنفيذي السابق لـ«بنغوين راندوم هاوس»، وستيف جونز من «كتب كينوكونيا الإمارات»، وغيرهم.

ويشهد اليوم الأول مشاركة عدد من المتحدثين الذين يمثلون كبرى دور النشر ومتاجر التجزئة ومعارض الكتب والمكتبات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة سُبل الارتقاء بالقطاع، من خلال العديد من النصائح والاستراتيجيات، ومنهم: مارك ثورنتون وسارة دينيس وجو كولدويل.

وتشهد فعاليات اليوم الثاني كلمة رئيسة يقدمها ستيف جونز من «كتب كينوكونيا الإمارات» بعنوان «عناصر التسويق الخمسة لمتاجر البيع بالتجزئة: النجاحات والإخفاقات والدروس المستقاة خلال 30 عاماً في بيع الكتب»، وفي الكلمة الرئيسة الثانية تسلط جولي بلغرادو، الضوء على قضية الاستدامة، قبل أن يقدّم غوراف سابهاروال من «براكاش بوكس» جلسة نقاشية موجهة للناشرين بعنوان «بيع الكتب وتوزيعها في جنوب شرق آسيا»، إضافة إلى ثلاث جلسات نقاشية ملهمة باللغة العربية.

• 18 ورشة عمل، و15 مشروعاً للارتقاء بمهارات الناشرين.