«المندوس».. أجواء التراث والمرح في أحياء دبي

تتألق برامج قنوات مؤسسة دبي للإعلام، بمضمونها المميز الهادف إلى صون التراث ومواكبة العصر، ومن بينها البرنامج الجماهيري «المندوس»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالله اسماعيل، ويعرض على قناة «سما دبي» ويبث على إذاعة «نور دبي».

وفي خطوة لافتة لاقت كثيراً من الاستحسان والتفاعل، تم تقديم حلقات من البرنامج في عدد من أحياء دبي، منتقلاً من الاستديو إلى الجمهور مباشرة، وفي ضيافة أهل البرشا والخوانيج، بالتعاون مع شرطة دبي و«فرجان دبي»، تم تقديم البرنامج الذي لاقى إقبالاً كبيراً من الأسر الإماراتية والأطفال الذين شاركوا في أجوائة التراثية والثقافية وأسلوب مقدمه المميز.

يتفرّد «المندوس» بقالبه التراثي الغني، وطريقته المميزة في تعزيز أجواء الأصالة والتراث الإماراتي العريق في شهر رمضان الكريم.