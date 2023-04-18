أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو بدبي

يحتضن ميناء راشد في دبي أكبر مكتبة عائمة في العالم (سفينة لوغوس هوب) حتى 23 الجاري، إذ تسعى من خلال ما تحمله على متنها من ثروة معرفية إلى نشر الثقافة في كل أنحاء العالم.

ودشنت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) هالة بدري، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، محمد المعلم، فعاليات المكتبة العائمة، في دبي، واطلعت على مجموعة واسعة من العناوين والكتب التي تعرضها المكتبة العائمة للزوار، إذ تتضمن أكثر من 6000 عنوان تتناسب مع كل الفئات العمرية، وتصب في صنوف المعرفة كافة، بما فيها القصص والروايات، ونظيرتها المتخصصة في المجالات العلمية.

وخلال جولتها التي رافقها فيها المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، أشادت بدري بتفرد فكرة المكتبة العائمة وأهدافها الرامية إلى نشر المعرفة، وتوفير تجارب ثقافية وعلمية شاملة ومتنوعة، مشيرة إلى أن المكتبة تساهم في ترسيخ ودعم القراءة التي تُعد مطلباً رئيساً من مطالب التنمية، وركيزة أساسية للانطلاق نحو المستقبل.

وعبرت عن سعادتها بأن تكون دبي محطة رئيسة ضمن جولة سفينة «لوغوس هوب»، إذ يعزز ذلك من مكانة الإمارة وريادتها على الخريطة العالمية بوصفها مركزاً عالمياً للثقافة، ووجهة عالمية للمبدعين وأصحاب المواهب.

وتعود ملكية سفينة «لوغوس هوب» إلى المنظمة الخيرية الألمانية «كتب جيدة للجميع»، وتمتاز بتنوع فريق عملها الذي ينتمي إلى أكثر من 60 جنسية، وتعرض في منطقة الاستقبال فيلماً قصيراً يؤرخ زيارات السفينة لأهم الموانئ العالمية، وعروضاً تفاعلية متنوعة للتعريف بتاريخ السفينة التي سبق لها زيارة دبي ثلاث مرات خلال الفترة من 2011 حتى 2013، وتعد هذه زيارتها الرابعة للإمارة.

