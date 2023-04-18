نبروه.. قلعة «الفسيخ» في مصر منذ 100 عام

تطأ قدماك شوارع مدينة نبروه المصرية بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، فيخيّل إليك للوهلة الأولى أنك في منطقة ساحلية، رغم أنها لا تطل على بحر، بسبب رائحة السمك المملح المنبعثة من محالها، الذي يطلق عليه المصريون اسم «الفسيخ».

ويقول شريف اليماني (44 عاماً) صاحب أحد أبرز محال بيع الفسيخ في نبروه: «نبروه هي قلعة الفسيخ في مصر»، مضيفاً «نحن نتقن هذه الصنعة، وأنا أعمل في هذا المجال منذ 26 عاماً. تعلمتها على يد شقيقي الراحل الذي تجاوزت خبرته فيها أكثر من 40 عاماً».

ويروي أنه منذ أكثر من 100 عام، كانت هناك ثلاث أو أربع عائلات بدأت حرفة تمليح الأسماك. ومع مرور الزمن، امتهن عدد كبير من السكان الصنعة، وأصبح الإقبال على شراء الفسيخ من نبروه، سواء في الأعياد والمواسم أو غيرها، جيداً للغاية، إذ تستقبل نبروه زبائن من جميع المحافظات.

وعرف المصريون القدامى الفسيخ منذ أكـــــثر من 4000 عام، بحســــــــب عالم الآثــــار البــــــــــارز زاهــــــي حواس.

وأكمل اليماني أن الإقبال على شراء الفسيخ كان كبيراً في الأسبوع السابق لشهر رمضان، مشيراً إلى أن الصائمين يخشون الشعور بالعطش في حال تناولوا الفسيخ خلال الشهر، وبعد الصيام «يكون الجميع متلهفين له».