«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك في معرض لندن للكتاب

تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في معرض لندن الدولي للكتاب، أحد أكبر المعارض العالمية للكتاب، الذي ينطلق اليوم في أولمبيا - لندن، ويستمر حتى 20 الجاري.

وسيحتضن جناح المؤسسة في المعرض سلسلة من الأنشطة والفعاليات المعرفية على مدى ثلاثة أيام، تتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل واللقاءات الفكرية والطلابية.

وسيتم تسليط الضوء على نتائج مؤشِّر المعرفة العالمي، وتقرير استشراف مستقبل المعرفة، إلى جانب تنظيم جلسات حوارات المعرفة، وكذلك جلسات استراحة معرفة.

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب، عن سعادته بالمشاركة في الدورة الجديدة من المعرض الذي يجمع المؤلفين والناشرين والأكاديميين وقادة الفكر وصنّاع المحتوى المعرفي ومجتمع القرّاء من مختلف أنحاء العالم، مضيفاً أن «المشاركة تتيح للمؤسسة منصة عالمية للإضاءة على مشاريعها وبرامجها ومبادراتها، ودورها في دفع عجلة التنمية وتوفير المؤشرات والأدوات التي تتيح للدول معالجة مكامن الضعف، واستكشاف آفاق جديدة للتطور معرفياً وأكاديمياً، وتسهيل الوصول إلى موارد المعرفة، وتحفيز أجيال الناشئة والشباب إلى القراءة والكتابة ونهل المعرفة».

وأكد بن حويرب أن المؤسسة تولي أهمية خاصة للحضور في المعارض والملتقيات الدولية في سبيل تبادل الخبرات، وتوطيد أواصر التعاون مع أقطاب صناعة المعرفة ومواكبة أحدث الاتجاهات المعرفية.