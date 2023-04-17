ألعاب نارية في «الحديريات» وساحل المغيرة خلال العيد

تنظم جزيرة الحديريات، وجهة الترفيه والتسلية في أبوظبي، التي طورتها شركة «مُدن»، عرضاً للألعاب النارية احتفاءً بعيد الفطر المبارك. ودعت الوجهة زوارها إلى المشاركة في أجواء بهجة العيد، لقضاء أوقات احتفالية والاستمتاع بعروض الألعاب النارية التي ستضيء سماء الجزيرة في 22 الجاري. واحتفالاً بعيد الفطر المبارك، سينظم ساحل المغيرة، الوجهة البحرية المفعمة بالحياة في منطقة الظفرة، عروض ألعاب نارية ستضيء سماء ساحل المغيرة في 21 الجاري.