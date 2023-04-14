«القرائي للطفل».. دورة «عقول تتشكل» تتسلح بـ 1658 فعالية

يستقبل «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، زوار دورته الـ14، على مدار 12 يوماً، خلال الفترة من الثالث حتى 14 مايو المقبل، في «مركز إكسبو الشارقة»، حيث يفتح أمامهم الباب للمشاركة والحضور في 1658 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية متنوعة، تحت شعار «عقول تتشكل»، يقدمها 512 ضيفاً من 66 دولة، بحضور ومشاركة 141 دار نشر، منها 93 دار نشر عربية، و48 دار نشر أجنبية.

وتنظم «هيئة الشارقة للكتاب»، بالتزامن مع المهرجان «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» (الأنيميشن) على مدار ثلاثة أيام من 3-5 مايو، إذ يلتقي على منصته للمرة الأولى في المنطقة، كبار الرسامين وصنّاع الرسوم المتحركة ومنتجيها.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «هدفنا ومشروعنا الأول أن نمنح الأطفال واليافعين والشباب أدوات التفكير السليم، وأن نفتح أمامهم أبواب التعلم واكتساب المهارات وفرص الاختراع والابتكار، ونحن على يقين بأن ما سيفكرون فيه سيحدد مصيرنا وسيرسم القادم من مستقبلنا، ولهذا جاءت الدورة الجديدة من المهرجان هذا العام تحت شعار (عقول تتشكل)».

وينظم المهرجان 946 فعالية مخصصة للأطفال، يشارك فيها 25 ضيفاً من 10 دول، تشمل ورش عمل للأطفال، وتتوزع على منصات لتغطي موضوعات فنيةٍ ورياضيةٍ وعلميةٍ وتقنية، كما ينظم المهرجان 136عرضاً ما بين أعمال مسرحية وعروض فنية، وعروضٍ جوالة وسيمفونيات غنائية، يقدمها 16 مشاركاً من 16 دولة.

وتسجل دورة هذا العام مشاركة 68 ضيفاً من الفنانين والكتّاب والمبدعين من 21 دولة، يحيون مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية، التي تسلط الضوء على عدد من أهم القضايا التي يواجهها العالم اليوم، وغيرها من الجلسات التي تركز على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال، فضلاً عن ملكاتهم الإبداعية والفكرية.

ويستضيف «ركن الطهي» في هذه الدورة، 13 من مشاهير الطهاة في العالم، من تسع دول يقدمون 33 فعالية طهي.

وإدراكاً من المهرجان لما تمثله صناعة المحتوى الرقمي من أهمية متزايدة، تستضيف محطة التواصل الاجتماعي خلال أيام المهرجان 72 جلسة وورشة عمل يقدمها عدد من المؤثرين وصنّاع محتوى مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد المهرجان إعلان نتائج «جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل»، في دورتها الـ11، التي وصل عدد المشاركات فيها 1300، بإجمالي 280 مشاركاً، من 46 دولة، تصدّرتها دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، وسورية، وإيران، والصين والمكسيك، وتأهل للمشاركة 235 عملاً من 85 فناناً، يتنافسون على جوائزها.

وتضم قائمة رعاة المهرجان كلاً من شركة اتصالات (&e)، الراعي الرسمي، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الشريك الإعلامي، ومركز إكسبو الشارقة الشريك الاستراتيجي.