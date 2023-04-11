مكتبة محمد بن راشد تبحث التعاون مع مكتبة الإسكندرية و«آفاق»

استقبلت مكتبة محمد بن راشد، مدير مكتبة الإسكندرية في مصر الدكتور أحمد زايد، والمدير التنفيذي للصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) الدكتورة ريما مسمار، للاطلاع على تجربة مكتبة محمد بن راشد الرائدة وخدماتها الذكية، إلى جانب بحث سبل التعاون المستقبلي في المجالات المشتركة، وتبادل الخبرات في قطاع المكتبات العامة.

وكان في استقبال زايد ومسمار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، الذي أشار إلى أهمية التوسع في الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتبادل الخبرات في القطاعين الثقافي والمعرفي. وأكد أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي من خلال إنشاء المتاحف المختلفة، وتعزيز البنية الثقافية، وهذا ما نشهده في دولة الإمارات، عبر تطوير بنية تحتية ثقافية تسهم في تطوير القطاع الإبداعي والثقافي في مختلف الإمارات.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون في البرامج الثقافية، والعمل على تطوير فعاليات مشتركة تثري الجانب التراثي والثقافي بين البلدين، خصوصاً إبراز بعد مصر الثقافي، التي تعد من أقدم الحضارات في التاريخ الإنساني، وتتميز بتاريخها القديم وإمكاناتها المتفردة.

وأشاد مدير مكتبة الإسكندرية والمدير التنفيذي لـ«آفاق» بالتنوع والتناغم والتكامل الكبير في المحتوى بمكتبة محمد بن راشد بين الكتب الورقية والرقمية والصوتية والوسائط المتعددة والمراجع والمصادر والمقتنيات النادرة.