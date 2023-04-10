البيرو توقف مزاداً على قطع أثرية في كندا

أوقفت البيرو مزاداً إلكترونياً طرحت خلاله شركة كندية للبيع 20 قطعة أثرية من حضارة تشانكاي العائدة إلى العصر ما قبل الإسباني، كما أعلنت وزارة الخارجية البيروفية، أول من أمس. وجاء في البيان أن «سفارة البيرو في كندا والقنصلية العامة في تورنتو، في إطار جهد مشترك، أنهتا مزاداً افتراضياً على 20 قطعة من الأصول الثقافية من حضارة تشانكاي العائدة إلى الحقبة ما قبل الإسبانية، والتي تُعدّ جزءاً من التراث الثقافي للبيرو». وتطوّرت حضارة تشانكاي في وديان فورتاليزا وباتيفيلكا وسوبي وهواورا وتشانكاي وتشيون وريماك إي لورين، على الساحل الأوسط للبيرو بين عامي 1200 و1470. يشار إلى أن البيرو وكندا من الدول الموقعة على اتفاقية اليونسكو، الصادرة في باريس عام 1970، والتي تعزّز مكافحة الاتجار غير المشروع في الأصول الثقافية في العالم.