«دبي للثقافة» تتعاون مع «ميوسك ناشون» و«دي جي إم سي» لتطوير الكفاءات الفنية

وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مذكرة تفاهم مع شركتي «ميوسك ناشون لإدارة حقوق المؤلف»، و«دي جي إم سي ميوزيك برودكشن»، بهدف تنسيق التعاون في دعم القطاع الموسيقي في دبي، والارتقاء به إلى مستويات عالمية.

وقالت مدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري، إن «المبادرة ترتقي بالقطاع الموسيقي وإمكاناته، وتحفظ حقوق مبدعيه»، مشيرة إلى أن «الهيئة تُسخّر كل إمكاناتها للارتقاء بالقطاع الثقافي والفني في المدينة، إلى جانب استقطاب المواهب العاملة في هذا القطاع، وتحفيزها على تأسيس أعمالها في الإمارة». وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تصب في إطار تمكين اقتصاد الإمارة الإبداعي، وتعمل على توحيد الجهود الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المواهب، ورفع كفاءة قطاع الإنتاج الموسيقي والفني المحلي.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة «ميوسك ناشون» و«دي جي إم سي» رشا خليفة المبارك، «نعتز بشراكتنا مع (دبي للثقافة) لما تمثله من جهد بنّاء لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص». وأشارت إلى أن هذه الشراكة ستوفر للمبدعين منصة تمنحهم فرصاً مهنية مستدامة في مجالات صناعة الموسيقى.