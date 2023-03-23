«الشارقة لرسوم كتب الطفل»: إقبال كبير على الجائزة

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن قبول 235 عملاً من 85 فناناً، ضمن قائمة المشاركين للفوز بجوائز الدورة الـ11 من جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل، تشجيعاً للجهود المتميزة في تنمية وإثراء المحتوى الموجه للطفل، إذ سيتم الكشف عن الفائزين ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل في الثالث من مايو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، لاستعراض آليات عمل لجنة تحكيم الجائزة، وجودة الأعمال المقدمة، وبلدانها، إذ كشف الاجتماع حجم إقبال الفنانين على المشاركة في مختلف بلدان العالم.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المشاركات المتقدمة للجائزة تجاوز 1300 عمل، قدمها 280 مبدعاً من 46 دولة حول العالم، وبينما توزعت المشاركات المقبولة للترشح على 135 فناناً من 15 دولة عربية، و145 فناناً من 31 دولة أجنبية، تصدرت دولة الإمارات، ومصر، وسورية، وإيران، والصين، والمكسيك المشاركات المرشحة.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة هذا العام كلاً من الرسام والنحات الإماراتي عبدالرحيم سالم، والفنان التشكيلي المصري هاني صلاح، إضافةً إلى الرسامة والمؤلفة الأميركية أندريا دي أكوينو، والرسامة الإسبانية ثرينيا أجيري، بجانب الرسام الألماني فيتالي كونستانتينوف.

وقالت منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل خولة المجيني: «شهدت الأعمال المتقدمة للجائزة تنوعاً كبيراً في موضوعاتها ومستوياتها ومدارسها الفنية، ما يدل على الاهتمام الواسع بالجائزة، والأهمية البالغة التي تكتسبها الكتب والأعمال الفنية الموجهة للطفل في مختلف الثقافات الإنسانية».

وتبلغ قيمة الجائزة الممنوحة للفائز بالمركز الأول 8000 دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على 6000 دولار، وينال الفائز بالمركز الثالث 4000 دولار، إلى جانب ثلاث جوائز تشجيعية.