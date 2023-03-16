أحلام بلوكي.. رئيسة تنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب

أعلن مجلس الأمناء لمؤسسة الإمارات للآداب عن تعيين أحلام بلوكي في منصب الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، اعتباراً من أمس. وإضافة إلى دورها الرئيس رئيسة تنفيذية للمؤسسة، تتولى بلوكي إدارة مهرجان طيران الإمارات للآداب، كما تشغل منصب المديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر.

قالت بلوكي: «توسعت المؤسسة، منذ تأسيسها، لتتجاوز كونها المنظم لمهرجان أدبي سنوي، وتصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام الثقافي لدولة الإمارات، الذي يركز على إثراء القطاع الإبداعي، ويسهم في دعم المواهب المحلية، وإبراز إنجازاتها، وتقديمها إلى العالم». وأضافت «أتطلّع إلى قيادة الفصل التالي من قصة المؤسسة».

وقبل انضمامها إلى مؤسسة الإمارات للآداب، كانت أحلام بلوكي تشغل منصب مديرة قسم العلاقات العامة والاتصال بدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وشغلت قبل ذلك، ولأكثر من أربع سنوات، أدواراً مختلفة في قسم التسويق لمجموعة «جميرا»، حيث أشرفت على كل جوانب الاتصالات والتسويق.