خطَّ الشهادتين على راية المملكة.. رحيل صالح المنصوف في «يوم العلم» بالسعودية

تحتفي المملكة العربية السعودية اليوم السبت، ولأول مرة بيوم العلم وفق أمر ملكي يقضي بأن يكون 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم باسم «يوم العلم» وهو اليوم الذي أقر فيه الملك المؤسس عبدالعزيز العلم بشكله الحالي عام 1937.

وقبل ساعات من احتفال المملكة بـ«يوم العلم» أعلن صباح اليوم عن وفاة خطاط العلم السعودي صالح بن سعد المنصوف (86 عاماً) الذي حدّث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على العلم قبل أكثر من 50 عاماً.

وقال المنصوف فى مقابلة مصورة قبل رحيله: «كتابتي للشهادتين كانت منذ عهد الملك فيصل في عام 1962، وكنت أول من كتب ذلك ولله الحمد».