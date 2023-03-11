4000 حكاية مبدعة يرويها «فنون العالم دبي»

تحول معرض «فنون العالم دبي» إلى منصة تستقطب المئات من المبدعين المحترفين والهواة، لعرض أعمالهم ومشاريعهم الإبداعية، ويواصل المعرض في نسخته التاسعة رسالته الرامية إلى دعم المبدعين، ونشر رسالة الإبداع، ودعم الموهوبين.دورة المعرض الجديدة التي انطلقت أول من أمس، وافتتحتها مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) هالة بدري، في مركز دبي التجاري العالمي، تواصل تأكيد ريادة هذا الحدث بإبداعاته الفنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويأتي بمشاركة نحو 300 جهة عارضة محلية وعالمية، تمثل 60 دولة، وتعرض أكثر من 4000 عمل فني، إلى جانب برنامج ثري بالفعاليات والعروض الحية وورش العمل والجلسات التي تحتفي بفنون كوريا الجنوبية التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف الدورة الحالية من المعرض الذي يندرج تحت مظلة «موسم دبي الفني»، ويستمر حتى 12 مارس الجاري.وخلال جولتها بين أقسام «فنون العالم دبي» اطلعت هالة بدري، يرافقها مون بيونغ جون، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، على مجموعة واسعة من الإبداعات والأعمال التي تنتمي إلى فنون الوسائط المتعددة والرقمية وفنون الغرافيتي والنحت وغيرها من الأعمال التي توزعت على قاعات زعبيل 1 و2 و3، كما التقيا عدداً من الفنانين والجهات المشاركة في المعرض.

و أكدت بدري أن ما تشهده دبي حالياً من حراك ثقافي وفني يعزز مكانتها وريادتها العالمية وجهةً مفضلة لرواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المواهب، منوهةً بأن المعرض نجح في التحول إلى منصة عالمية للتنوع الفني، بفضل ما يحققه سنوياً من حضور لافت على الخريطة الثقافية، ومشيدة في الوقت نفسه باختيار كوريا الجنوبية ضيف شرف المعرض، لما تتميز به من تنوع ثقافي ثري، انعكس إيجاباً على توجهات الفنون فيها.

وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: «تمثل دبي مركزاً يجمع بين الثقافة والإبداع والفن، وهو ما نسعى لتصويره في كل عام في معرض «فنون العالم دبي»، من خلال استعراض تشكيلة من الأنماط الفنية المتنوعة من جميع أنحاء العالم. ويسعدنا العمل مع مجموعة من الفنانين رفيعي المستوى هذا العام، كما يسرنا استضافة كوريا الجنوبية بصفتها دولة الشرف في برنامج سلسلة حول العالم، واستعراض الثقافة الكورية المميزة والتي تسهم في انتشار وتوسيع نطاق حضورها الفني على مستوى العالم. ومع انطلاق دورة 2023 من المعرض، نرحب بجميع الضيوف الراغبين في الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مملوءة بالفنون والأنشطة المتنوعة».

• 300 جهة عارضة محلية وعالمية.



• 60 دولة ممثلة في أعمال وفنانين.

مزايا فريدة

يشهد المعرض لهذا العام إطلاق باقة من المزايا الفريدة، ومن بينها خدمة الاستشارات الفنية، (آرت أدفايزري)، التي توفر للضيوف إمكانية اصطحابهم في جولة شخصية في المعرض من قبل أهم مصممي الديكور في شركة بوادقجي للتصميم الداخليBawadikji Interiors -، الذين يقدمون الاستشارة للضيوف بشأن القطع الفنية الملائمة لبيوتهم أو شركاتهم، إضافة إلى برنامج ربط الفنانين مع صالات العرض، ما يمثل ملتقى للتواصل بين الفنانين الصاعدين وأبرز المعارض الفاعلة على الساحة الفنية، ويتعاون المعرض أيضاً مع معرض 8th Ave، وجميرا فندق الخور، الذي يعتبر مركزاً فنياً في دبي، لاستضافة برنامجهما الشهير للإقامة الفنية لأول مرة على الإطلاق، لمنح الفنانين العالميين فرصة فريدة لاستلهام عمل فني من مشاهد دبي المتميزة وثقافتها خلال 11 أسبوعاً.

«حول العالم»

يتضمن برنامج النسخة التاسعة من المعرض، الذي يندرج تحت مظلة «موسم دبي الفني»، سلسلة «حول العالم» التي تضيء على مشهد كوريا الجنوبية الفني، حيث توفر للزوار إمكانية استكشاف الثقافة الغنية لهذه الدولة. وتقام السلسلة هذا العام بالشراكة مع القنصلية العامة لجمهورية كوريا في دبي، لتقديم برنامج ثري، بمشاركة 100 فنان كوري، يعرضون أعمالاً فنية متنوعة، إلى جانب عروض الأداء التقليدية الحية.