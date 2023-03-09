"خورفكان" أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023 وعبدالعزيز المسلم "رجل التراث العربي"

أعلن الاتحاد العربي للإعلام السياحي عن فوز مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023 وحصول سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث على لقب رجل التراث العربي للعام نفسه لتضيف دولة الإمارات لقبين مهمين على الساحة العربية وذلك بعد منافسة قوية مع عواصم ومدن عربية كبرى وعريقة.

جاء هذا الفوز المهم خلال مراسم الإعلان عن المؤسسات والأفراد الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للإعلام السياحي والتي أقيمت مساء اليوم ضمن فعاليات بورصة برلين للسياحة في ألمانيا.

ورفع سعادة عبد العزيز المسلم التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وراعي نهضتها الأول، معاهداً سموه على البقاء عند حسن الظن والمسؤولية في تعزيز حضور وتميز إمارة الشارقة في المحافل العربية والاقليمية والدولية كافة.

وأعرب سعادته عن اعتزازه البالغ بفوز مدينة خورفكان بهذه الجائزة المهمة والتي تؤكد جاذبية المدينة على الصعيدين السياحي والتراثي على ضوء التوسع العمراني والتنمية السكانية التي تشهدها المدينة.

وقال “ هذا الفوز يؤكد الرؤى السديدة والتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو حاكم الشارقة في مواصلة دعم القطاع السياحي في إمارة الشارقة ومن ضمنها مدينة خورفكان ورفده بمشاريع تطوير البنية التحتية التي تسهل معايير العيش الكريم والإقامة فيه فضلاً عن المبادرات التشريعية التي تنظم الحراك السياحي والتراثي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به سواء للمؤسسات أو الأفراد إلى جانب إنشاء المعالم الحضارية والتاريخية المختلفة في جميع مدن ومناطق الإمارة بما فيها من مبانٍ وفنادق واستراحات وسدود وقلاع وحصون وأسواق شعبية وحديثة مثل التحفة المعمارية مدرج خورفكان الذي يجمع بين سحر الطبيعة وعظمة التاريخ وروعة الفن والثقافة وسد الرفيصة وحارة السدرة التراثية وغيرها الكثير”.

وأشاد المسلم بجهود فريق العمل القائم في المعهد على إعداد وترشيح ملف مدينة خورفكان إلى الجهة المنظمة للجائزة ممثلة بالاتحاد العربي للإعلام السياحي وإثرائه بكل العناصر والمعطيات التي تؤكد المكانة السياحية المتميزة لهذه المدينة المتفردة بجمالها الطبيعي وتنوع تضاريسها ما بين الجبال الشاهقة والساحل البحري الساحر ووديانها الخلابة وغيرها من عناصر الجذب المختلفة التي جعلتها جديرة بلقب عروس الساحل الشرقي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن فوزه بجائزة رجل التراث العربي لعام 2023، أعرب الدكتور عبد العزيز المسلم عن اعتزازه الكبير بهذه الثقة، مؤكدًا أن الاهتمام بالتراث وصونه وحماية عناصره ومعالمه سواء على المستوى المحلي في دولة الإمارات وكذلك على مستوى الوطن العربي وفي العالم ككل هي رسالة ومسؤولية مشتركة، منوها إلى أن هذا التقدير هو دافع لنا جميعًا للمضي قدمًا نحو مواصلة العطاء على الصعيدين المؤسسي والفردي وتبني وتنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع النوعية في هذا الجانب.

يذكر أن الاتحاد العربي للإعلام السياحي يضم في عضويته 14 دولة عربية، ويعمل على تعزيز الدور التوعوي والتثقيفي في المجال السياحي بكل عناصره.