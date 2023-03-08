مصريات بأنامل من ذهب.. في يوم المرأة العالمي

على مدى أكثر من 50 عاماً، تصنع لطفية محمد السجاد التقليدي باستخدام خيوط مصبوغة يدوياً وبالاعتماد على خيالها.

وتعمل لطفية في مركز ويصا واصف بقرية الحرانية في محافظة الجيزة بمصر، وتنسج على نول خشبي لإنتاج سجاد فاخر متعدد الألوان بتصميمات معقدة مستوحاة من الطبيعة.

,تم إنشاء المركز على يد الفنان التشكيلي المصري الراحل رمسيس ويصا واصف في أوائل الخمسينات بهدف تمكين الرجال والنساء على حد سواء من استخدام الفن لكسب أقواتهم.

وتبلغ لطفية من العمر 68 عاماً وهي أكبر فنانة بالمركز الذي يضم حالياً 27 عاملاً. وتم تدريب العشرات هناك منذ إنشاء المركز لإنتاج المنسوجات اليدوية.

ويحتوي المركز على حديقة ملحقة، حيث يجد الفنانون الإلهام والنباتات التي يستخدمونها لصبغ خيوطهم، بالإضافة إلى معرض لعرض المنتجات.

وقد يستغرق إنتاج السجادة ما يصل إلى عام ولا تتكرر النماذج مرتين.

وقالت لطفية محمد «نحن لا نكرر أنفسنا، لابد أن ننفذ لوحات سجاد جديدة مختلفة عن التي رسمناها من قبل».

من جانبها تقول رضا أحمد (58 عاماً) وهي أيضاً فنانة تعمل في مشغل ويصا واصف، إنها ترسم من الطبيعة التي حولها من غير أن تعرف أن تمسك بالورقة أو بالقلم، إذ ترسم من خيالها، ومن البيئة التي حولها بشكل فطري، مشيرة إلى سعادتها وفخرها بما تنتجه.

وأثناء جلوسهن معاً للدردشة والضحك، تقول الفنانات إنهن يشعرن بالفخر بفنهن الفريد المصنوع يدوياً ويسعين جاهدات لصنع المزيد.