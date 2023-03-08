22 فكرة نوعية تفوز بجائزة إمارات المستقبل في دبي

احتفت «دبي للثقافة» ومؤسسة دبي للمستقبل، بالفائزين بجائزة إمارات المستقبل التي تهدف إلى تحفيز المبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة على تقديم تصوراتهم ورؤاهم لمستقبل الدولة، دعماً لطموحاتها في تحقيق الريادة العالمية والحفاظ على قيمها وتقاليدها وثقافتها.

ومنحت الجائزة لـ22 فائزاً خلال الحفل الذي نظم في متحف الاتحاد بدبي.

وأكدت مدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري أهمية تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكين أصحاب المواهب للمساهمة بترسيخ حضور الثقافة المحلية عالمياً باستخدام طرق مبتكرة، مضيفة «نحتفي عبر جائزة إمارات المستقبل بكوكبة من المبدعين قدموا أفكاراً نوعية قادرة على إبراز طموحات الإمارات وسعيها نحو الريادة العالمية».

وتابعت: «أحدثت الجائزة منافسة عالية بين المواهب الذين سعوا لإظهار امكاناتهم المختلفة، ما يدعم استدامة عملية التطوير الإبداعي في الدولة، ويحقق التزامات دبي للثقافة الرامية إلى خلق بيئة تنافسية تحفز المبدعين على الاستمرار بتقديم رؤاهم لمستقبل الإمارات ومكانتها».

وقالت هالة بدري إن «دبي ساهمت ولا تزال عبر مبادراتها واستراتيجياتها المتنوعة بدعم المواهب، علاوة على الاهتمام بالطاقات الشابة وصقل مهاراتها وقدراتها، عبر إيجاد بيئة تعليمية قادرة على جذبها للارتقاء بالمشهد الإبداعي المحلي، بما يتناغم مع تطلعات دبي ورؤاها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنةً للإبداع، ملتقى للمواهب».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول أن جائزة «إمارات المستقبل» تجسد أهمية تسليط الضوء على أصحاب المواهب الإبداعية، وإتاحة الفرص أمامها للمساهمة في تصميم المستقبل، ورفد مسيرة دبي والإمارات القائمة على التفكير الإبداعي، إذ تأتي الجائزة إيماناً بدور الشباب وقدراتهم الإبداعية التي تشكل ركيزة أساسية في تنمية مختلف القطاعات. وقال إن دبي أصبحت مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ومقصداً للمبدعين ومصممي المستقبل.

