محمد حسين الراشدي.. فارس «المنكوس» 2023

أسدل برنامج «المنكوس» الستار عن موسمه الثالث، وهو البرنامج الشعري الأول من نوعه المتخصص بفن «المنكوس»، من موروث الشعر النبطي الأصيل لإحياء فن «المنكوس» المرتبط بالشجن والوجد والغزل من أغراض الشعر التقليدية

وتوج اللواء فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، النجم محمد حسين الراشدي، من سلطنة عُمان بلقب «فارس المنكوس» للموسم الثالث على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي. وقدم برنامج «المنكوس» لعشاق الشعر النبطي وألحانه ثماني حلقات مباشرة،

وكانت المنافسات الحماسية للوصول إلى لقب «المنكوس»، قد جرت ضمن ثماني حلقات توزعت على خمس مراحل، بمشاركة 18 متسابقاً من خمس دول عربية خليجية.