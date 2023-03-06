مهرجان مترو دبي للموسيقى.. أسبوع كامل مع أنغام الفرح

ضمن حملة #وجهات_دبي وتزامناً مع فعاليات #موسم_دبي_الفني، تنطلق في دبي اليوم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي ينظمه براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات ويستمر حتى 12 مارس الجاري بمشاركة 20 عازفاً من أصحاب المواهب الموسيقية المتميزة من دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم يقدمون للجمهور في خمس محطات مترو مختارة، مجموعة من العروض الموسيقية الفريدة المُستلهَمة من ثقافات مختلفة.

ورحبت مديرة إدارة براند دبي شيماء السويدي، بالفنانين المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان مترو دبي للموسيقى 2023، مشيرة إلى أن المهرجان يأتي ضمن حملة #وجهات_دبي التي أطلقها براند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتزامن مع #موسم_دبي_الفني، وما يضمه من مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية المحلية والعالمية، ترسيخاً للمكانة المتميزة لدبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم، وتأكيداً على مكانتها عاصمة للإبداع ووجهة رئيسة للمبدعين من شتى أنحاء العالم وفي مختلف دروب الإبداع.

وتُقام فعاليات المهرجان يومياً على مدار أسبوع كامل اعتباراً من الرابعة عصراً وحتى 10 مساءً في محطات مول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، ومركز دبي المالي العالمي، وشوبا العقارية، كونها محطات مركزية تعد الأكثر استخداماً لركاب المترو على مدار اليوم، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المميزة التي تقدمها نخبة من المواهب المحلية والعالمية.

ويُأتي مهرجان مترو دبي للموسيقى في مارس الذي تحفل أجندته بالعديد من الفعاليات المشاركة في تشكيل المشهد الثقافي في دبي ضمن مواقع #وجهات_دبي المختلفة.

يشار إلى أن مهرجان مترو دبي للموسيقى 2023 سيشهد مشاركة إماراتية وعربية وعالمية، إذ سيكون الجمهور على موعد مع إبداعات الفنانة الإماراتية إيمان الرئيسي، عازفة الغيتار الكهربائي، وعازف العود السعودي شادي الحربي، وينضم إليهما العديد من عازفي الآلات الكلاسيكية والحديثة، إضافة إلى الآلات الوترية والإيقاعية. كما تضم النسخة الثالثة من المهرجان فنانين يمثلون ثقافات متنوعة تشمل: السعودية، ومصر، والأردن، ولبنان، والهند، وفرنسا، وتايلاند، وأذربيجان، وباكستان، ونيجيريا، وكوبا، والمملكة المتحدة، وكندا، وهولندا، وأستراليا، يقدمون رؤاهم الفنية على مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية منها: القانون، والبيانو، والناي، والعود، والطبول، والساكسفون، والغيتار، والهارمونيكا، وغيرها.

ويتضمن المهرجان عروضاً موسيقية فردية يقدمها العازفون في الأماكن العامة في المحطات المشار إليها بالمجان، وهو شكل من أشكال الاحتفاء بفن الموسيقى ينتشر في العديد من المدن العالمية الكبرى، فيما يوفر المهرجان فرصة لتفاعل الجمهور مع العازفين الذين يجدون في تشجيع الناس حافزاً على الاستمرار في تقديم هذه العروض وإرضاء شغفهم بما يقدمون من فنون موسيقية متنوعة.

الاستدامة

تسلط دورة العام الجاري من مهرجان مترو دبي للموسيقى الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 «عام الاستدامة»، إذ يضم بين قائمته عدداً من الفنانين الذين صنعوا بأنفسهم آلات موسيقية من مواد معاد تدويرها بأسلوب إبداعي يخدم توجههم الموسيقي.

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عازفاً من الإمارات وأنحاء العالم يقدمون مقطوعات فريدة مُستلهَمة من ثقافات الشعوب.