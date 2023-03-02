كتاب تذكاري يحتفي بالقصة الاستثنائية لـ «إكسبو 2020 دبي»

بالتزامن مع مرور عام على انتهاء «إكسبو 2020 دبي»، ومع استمرار رحلة إرث الحدث الدولي المتجسد في مدينة إكسبو دبي، أُطلق اليوم، بالتعاون مع دار أسولين للنشر، إصدار محدود لكتاب «The Definitive Edition» التذكاري، الذي يقدم نظرة شاملة عن «إكسبو 2020 دبي»، ضمن موسوعة الكتب التي توثق رحلة الحدث الدولي الاستثنائية.

وتعاون «إكسبو 2020 دبي» مع دار النشر العالمية أسولين لإطلاق سلسلة مؤلفة من تسعة كتب، اثنان منها باللغة العربية، تغوص في تفاصيل حكاية «إكسبو 2020 دبي» وأهدافه وموضوعاته وأجنحة الموضوعات والهندسة المعمارية والإرث، والتأثير الذي أحدثه، كونه أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتمت طباعة 900 نسخة فقط من الإصدار الخاص، وسيتوافر في المؤسسات العامة الرئيسة في دولة الإمارات، بما في ذلك الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتبة محمد بن راشد، ومنافذ البيع في مدينة إكسبو دبي، وسيُعرض في متحف «إكسبو 2020 دبي» الذي سيتم افتتاحه قريباً.

وقالت رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني: «هذه المجموعة الخاصة من الكتب هي تكريمٌ لرؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ونهجها في الانفتاح والتعددية والتعاون والعمل المشترك نحو الإنجاز».

يتميز الإصدار الخاص بالتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، والإخراج الفني المتميز، وهو يجسد روح «إكسبو 2020 دبي»، ويحتفي برحلة هذا الحدث التاريخي، الذي ساعد في تشكيل أُسرة عالمية، كان لها أثر إيجابي امتد إلى كل أنحاء العالم.