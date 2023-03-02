«شهر القراءة الوطني 2023».. الكتاب خير جليس وعادة يومية أصيلة

كشفت وزارة الثقافة والشباب، أمس، عن فعاليات «شهر القراءة الوطني 2023»، الذي ينطلق خلال شهر مارس من كل عام، ويُعدّ أحد أبرز الأحداث الثقافية المحلية التي تترجم رؤية دولة الإمارات وقيادتها في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الخصبة، والبنية التحتية الملائمة لمجتمع المعرفة، حيث يتضمن الحدث برنامجاً ثقافياً معرفياً متكاملاً يستهدف مختلف فئات المجتمع، ويسعى إلى تعزيز ثقافة القراءة لتكون عادة يومية أصيلة.

وقال وكيل وزارة الثقافة والشباب، مبارك الناخي :«يعكس (شهر القراءة) الحرص على ترجمة رؤية دولة الإمارات وقيادتها في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الخصبة، والبنية التحتية الملائمة لمجتمع المعرفة، وخطوة نوعية تستكمل سلسلة المشروعات والمبادرات الثقافية التي أطلقتها الدولة، حيث يشكّل هذا الشهر فرصة مثالية لتكريس ثقافة القراءة وجعلها عادة يومية، وإكساب جميع فئات المجتمع المعرفة الأصيلة، من خلال برنامج ثقافي متكامل، يشتمل على تنوّع في الفعاليات والبرامج التي تسعى الوزارة من خلالها لتحافظ على إنجازات الدولة الثقافية والفكرية والمعرفية، وتراكم التجارب والخبرات الرامية إلى بناء نموذج حضاري يحتذى به في مجال القراءة والمعرفة».

«أبدع قراءة»

يتضمن جدول الفعاليات إطلاق مبادرة جديدة ضمن سلسلة مبادرات «أبدع»، هي «أبدع قراءة»، وهي مبادرة وطنية جديدة تقدم بموجبها الوزارة منحاً مالية لدعم وتمكين المشروعات والمبادرات القرائية الوطنية، التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة القراءة عادة يومية بين أفراد المجتمع الإماراتي، وذلك ضمن شروط ومعايير عامة يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وتهتم المبادرة التي تستهدف الصالونات الأدبية وأندية القراءة ومشروعات القراءة الفردية بنشر الوعي بأهمية ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز ثقافة القراءة في الدولة، وتقدير جهود الصالونات الأدبية، وأندية القراءة، وجمعيات النفع العام، والأفراد المستقلين، وأصحاب المشروعات الصغيرة المتميزين والاحتفاء بإنجازاتهم وإسهاماتهم.

خصومات ومعارض

وبما يعكس سعيها إلى توفير مصادر المعرفة لجميع فئات المجتمع، عملت الوزارة بالتعاون مع شركائها من المكتبات التجارية في الدولة على تقديم خصومات على الكتب، أعلنت الوزارة وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة دبي للثقافة، وهيئة الشارقة للكتاب، عن تنظيم معرض الكتاب المخفّض، الذي سيوفر للجمهور كتباً بأسعار رمزية تراوح بين ثلاثة و10 دراهم، يقام في المكتبات العامة الكبرى في إمارات أبوظبي، ودبي، والشارقة على مدار أسبوع.

مؤشر وطني للقراءة

سيتم خلال فعاليات الشهر، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الإعلان عن بدء قياس مؤشر الإمارات الوطني للقراءة 2023، وهو مؤشر استراتيجي يهدف إلى قياس واقع القراءة بين أفراد المجتمع المحلي، ويسعى إلى دعم وتمكين الجهات المعنية بالقراءة من تنفيذ وتطبيق السياسات والخطط التنموية لتعزيز ثقافة القراءة، حيث يتم حالياً العمل على تنفيذ المؤشر، بالتعاون مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين، وهي: مركز أبوظبي للغة العربية، وجامعة زايد، ومبادرة تحدّي القراءة العربي، ضمن محاور مختارة يتم تغطيتها ضمن ثلاثة استبيانات: الاستبيان الأول تستطلع رأي الجمهور حول عادات وميول القراءة في المجتمع المحلي، والثاني تهتم باستطلاع رأي الأدباء والكتّاب حول مكانة الأدب الإماراتي ومعدل واتجاهات القراءة فيه، فيما يستكشف الاستبيان الثالث رأي الجمهور حول القراءة المبكرة لدى الأطفال في الدولة.

• «أبدع قراءة» تقدم بموجبها الوزارة منحاً مالية لدعم وتمكين المشروعات والمبادرات القرائية الوطنية.



• مجموعة متكاملة من الفعاليات والأحداث الثقافية التي تشارك فيها 11 جهة حكومية وخاصة.

فعاليات وأنشطة

سيكون الجمهور على موعد مع مجموعة متكاملة من الفعاليات والأحداث الثقافية، التي تشارك فيها 11 جهة حكومية وخاصة، حيث ستقدم هيئة الثقافة والفنون بدبي ثلاث مبادرات، تشارك في الأولى مع مكتبات دبي العامة في معرض «الكتاب المخفض»، إلى جانب مكتبات أبوظبي العامة، ومكتبات الشارقة العامة، فيما تركز المبادرتان الأخريان على مجموعة من الفعاليات والبرامج المخصصة لطلبة المدارس، وعقد مجموعة من الجلسات والحوارات مع نخبة من المؤلفين وغيرها من الأنشطة.

وستشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الحدث في مبادرات: «لنقرأ معاً»، و«مكتبة»، وتطلق مسابقة «القارئ المبدع»، فيما سيخصص الأرشيف والمكتبة الوطنية فعاليات تضمّ: «مهرجان شهر القراءة»، و«الماراثون القرائي»، و«هيا معاً»، و«كتاب 71»، إلى جانب تنظيم عدد من المحاضرات الثقافية، ومسابقة «سؤال من كتاب»، و«فعاليات الأرشيف والمكتبة الوطنية»، وفعالية «يوم الطفل الإماراتي» و«معارض الصور». بدوره، سيعقد مركز أبوظبي للغة العربية «برنامج الكتابة الإبداعية»، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الثقافية التفاعلية، وينظم فعالية الاحتفاء بالأيام العالمية، وبرامج مصاحبة.

الإمارات للآداب

تتنوّع الفعاليات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للآداب، حيث ستقدم برنامج «الإمارات للآداب في الفضاء»، ومشروع القراءة للمتعة، ومجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، إلى جانب جلسات الطلبة في مهرجان طيران الإمارات للآداب 2022 (النسخة الافتراضية)، وقافلة القراءة. من جهتها، ستقدم ندوة الثقافة والعلوم مجموعة من البرامج والفعاليات، تتضمن تكريم مبادرات ونوادي القراءة في الدولة، وإطلاق جائزة «ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي»، إلى جانب عقد فعاليات صالون الكتابة للقراءة، بالتعاون مع صالون المنتدى عبر منصّة «زووم»، وعدد آخر من الأنشطة التفاعلية.