«دبي للكوميديا».. 10 أيام من الضحك في أرجاء المدينة 2023

أعلن مهرجان دبي للكوميديا، المهرجان السنوي المنتظر في دبي، عن عودته في موسم جديد هذا العام مع مجموعة من العروض المليئة بالكوميديا والضحك. وتستمر فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان على مدى 10 أيام من 12 إلى 21 مايو المقبل في دبي. وسيشهد المهرجان المميز عروضاً كوميدية رائعة في جميع أنحاء الإمارة، تؤديها مجموعة من أشهر المواهب الكوميدية الرجالية والنسائية في العالم.

ويُقام المهرجان ضمن مناطق عدة في دبي، بما فيها «دبي أوبرا» و«مسرح مول الإمارات» وغيرهما. ويعد مهرجان 2023 جمهوره بساعات من الضحك والمتعة على مدى 10 أيام، مع عروض مميزة لأكثر من 90 موهبة كوميدية فريدة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «سعداء باستضافة مهرجان دبي للكوميديا مرة أخرى في دبي خلال عام 2023، وكذلك الترحيب بنخبة من أفضل المواهب الكوميدية في المنطقة والعالم، لاسيما بعد النجاحات المتتالية التي حققها المهرجان منذ دورته الأولى، وقدرته على جمع أفراد العائلة والأصدقاء في أجواء رائعة ومبهجة، وإسهامه في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات الكوميدية والترفيهية.

وتواصل دبي تقديم المزيد من الفعاليات المميزة لسكانها وزوّارها، وذلك من خلال تطوير جدول حافل بالفعاليات على مدار العام، بما في ذلك مهرجان دبي للكوميديا، الأمر الذي يعزّز من جهودنا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».