3 مارس موعد مع بطل «يولة فزاع»

يترقب جمهور ومحبو رياضة اليولة يوم 3 مارس المقبل لمعرفة هوية بطل النسخة الـ23 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ18 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك مع حجز زايد المري بطاقة التأهل الثانية في الحلقة العاشرة، ليضرب موعداً في المشهد الختامي مع علي العزيزي في منافسة متكافئة الحظوظ من أجل الظفر بـ«كأس فزاع الذهبي».

وجاء تفوق المري بعدما حقق 60 علامة في مواجهة نصف النهائي أمام عبدالله بالهلّي الذي حقق 20 علامة، ليصعد اليوبيل المشارك من دبي إلى النهائي، وذلك في حلقة حضرت فيها الإثارة والندية.

واستعرض المشاركان مهاراتهما في أداء اليولة، وامتزجت روعة العرض مع جمالية المهارات ودقتها في مختلف جوانب المشي وفرّ السلاح، وجاء تصويت الجماهير لصالح المري من خلال تطبيق برنامج «الميدان» عبر الأجهزة الذكية الذي يمتد طوال مدة الحلقة، ليكسب المري 25 علامة كانت فاصلة في ترجيح كفته للتأهل.

وفي مسابقة «شو بالصورة»، التي يتم فيها عرض صور من التراث الإماراتي، لم يجب أي منهما بشكل صحيح فخسر كلاهما 20 علامة مخصصة لهذا السؤال.