صاحب نوبل في العلوم الاقتصادية في «أميركية الشارقة»

استقبلت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة «الجامعة الأميركية في الشارقة»، الخبير الاقتصادي والأكاديمي كريستوفر بيساريدس، الذي يحمل لقب سير«فارس» والحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، في مقر الجامعة الأميركية في الشارقة، ضمن «سلسلة المحاضرات المتميزة»، المُقامة احتفالاً باليوبيل الفضي للجامعة.

قدم السير بيساريدس محاضرته حول «مستقبل العمل وجودة الحياة»، حيث أثرى تجربة الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بخبرته في اقتصاديات أسواق العمل والنمو الاقتصادي والتغيير الهيكلي، متحدثاً عن آخر التطورات والأكثر إلحاحاً التي تواجه الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة في سوق العمل.