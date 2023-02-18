أبطال خارقون بانتظار جمهور «الأفلام والقصص المصورة»

أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مهرجان الثقافة الترفيهية الأبرز في المنطقة والمقرر إقامته على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 3 و5 مارس 2023، عن استضافة مزيد من المشاهير لتوفير تجربة فريدة لمحبي أعمال الخيال والأبطال الخارقين، حيث يمكن لزوّار الدورة المرتقبة من المعرض لقاء مجموعة من المشاهير مثل الممثل جيمي كامبل باور، من مسلسل «سترينجر ثينجز»، ومي القلماوي من مسلسل «مون نايت»، ومات سميث وأندي سركيس وأنتوني دانيلز وكريستوفر سابات وزاك أغيلار وبيغ أوهارا، وغيرهم.

وينضم إلى قائمة نجوم المعرض الرسام الشهير مارك سيمبسون، المعروف باسم جوك، الذي يتمتع بشهرة واسعة في أوساط عشاق القصص المصورة من خلال عمله في عوالم عدة مبنية على القصص المصورة مثل «مارفل ودي سي».

وتنظم أكاديمية الإبداع تجارب تعليمية عملية من خلال ورش عمل يقدمها فنانو القصص المصورة وخبراء الألعاب والكوسبلاي وإنشاء المحتوى المشهورين عالمياً. ويمكن للزوّار تعلم كيفية رسم شخصيات القصص المصورة بإشراف نخبة من الفنانين المعروفين، واكتساب مهارات الإخراج لدخول عالم تصوير الأفلام بمساعدة مجموعة من المخرجين المستقلين والمنتجين والممثلين، كما يمكنهم الاستفادة من خبرات محترفي تصميم أزياء الشخصيات لصقل مهاراتهم في تلوين الوجوه وابتكار الأزياء.

يضم معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة أكثر من 300 جهة عارضة، ويمكن للزوّار المشاركة في العديد من الأنشطة الممتعة.