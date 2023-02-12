الشاعر الإماراتي كميدش بن نعمان الكعبي في ذمة الله

نعت الأوساط الثقافية في الإمارات والخليج الشاعر الإماراتي كميدش بن نعمان الكعبي، الذي توفي صباح اليوم، عن عمر يناهز 76 عاما.

ويعد الشاعر الراحل من رواد الشعر في الإمارات، واشتهر بقصائد الردح والونة، وولد في «الهير» القريبة من مدينة العين بإمارة أبوظبي في عام 1947م، وتلقى علومه في المدارس الحكومية، ثم دخل في سلك العمل الشرطي وأصبح ضابطاً، كما عمل في عدّة مناطق في الدولة.