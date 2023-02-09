المجمّع الثقافي يحتفي بـ «العندليب الأسمر» بصوت محمد عساف

يستضيف المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في إطار برنامجه للموسم المقبل، معرضاً جديداً للفنان المعاصر باسكال مارثين تايو، إلى جانب تنظيمه مجموعة من عروض الأداء التي تقدمها مجموعة من الفنانين.

ويتخلل البرنامج احتفال المجمّع الثقافي، بعد غدٍ، بـ«العندليب الأسمر»، من خلال أمسية يحييها النجم محمد عساف، إلى جانب عرض مقتطفات من أفلام الراحل عبدالحليم حافظ بمصاحبة أوركسترا.

وفي 25 الجاري، تنضم الفنانة جاهدة وهبه، إلى «أوركسترا بروكسل للجاز»، ليأخذوا الجمهور في رحلة عبر حكايات «ألف ليلة وليلة» العربية الشهيرة، من خلال عرض «الليلة 352»، القادم إلى أبوظبي بعد العرض العالمي الأول في بلجيكا العام الماضي.

وفي 19 مارس، يستضيف المجمّع عرضاً راقصاً يمزج بين التاريخ والخيال الفني. ويعتمد العرض، الذي يحمل عنوان «ابنة صيّاد اللؤلؤ»، على فن الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، من خلال سرد أحداث قصة صياد اللؤلؤ وابنته. وفي 29 أبريل المقبل، سيعزف الموسيقي والمغني عمر الأمين، موسيقى حديثة تمزج بين الأغاني القديمة والأنماط الحديثة. كما يحتفي المجمّع الثقافي في الثالث من مايو بالفنان باسكال مارثين تايو، من خلال معرض جديد، يحمل عنوان «لوبي لوبي: باسكال مارثين تايو».