«مكتبة محمد بن راشد».. كنزُ دبي

تشكّل «مكتبة محمد بن راشد» في دبي، مقصداً رئيساً لطلاب المعرفة، ومحبّي القراءة، والباحثين عن المعلومة والوثيقة والتاريخ، وكذلك لقرّاء الرواية والفكر والشعر، وكل صنوف الكتابة، حيث تضم 4.5 ملايين كتاب بين كتب مطبوعة وإلكترونية ومسموعة، بالإضافة إلى نحو 6.5 ملايين رسالة علمية، ونحو 73 ألف مقطوعة موسيقية، و57 ألف فيديو، ونحو 13 ألف مقالة، وأكثر من 5000 دورية ورقية وإلكترونية تاريخية، كما تمثل أرشيفاً لأكثر من 300 سنة، ونحو 35 ألف صحيفة ورقية وإلكترونية، وما يقارب الـ500 من المخطوطات والمقتنيات النادرة.