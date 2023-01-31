«من الظل».. على طاولة النقاش في مجلس شما محمد للفكر والمعرفة

نظّم مجلس شما محمد للفكر والمعرفة ندوة لمناقشة رواية «من الظل» للكاتب الإسباني خوان خوسيه مياس، عبر منشط «ندوة الكتاب» بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة المجلس.

وقالت الشيخة الدكتورة شما في تحليلها للرواية، إن «كل جملة في الرواية فيها رمزية عالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقات مع الجميع، وشرح للواقع والمجتمعات، كما يسلط الكاتب الضوء على أهمية البحث في دواخلنا»، مؤكدة أن «الظل لن يختفي من حياتنا وسيستمر، وفي حال عدم التخلص منه؛ سنظل داخل الخزانة نراقب الأحداث بقلق». وأجمع الحضور على أن الكاتب استطاع هدم الجدار ما بين الواقع والخيال، والتوغل في الذات الإنسانية بحرفية فتحت أبواباً مغلقة لمن قرأ الرواية بعمق، فيما كانت الترجمة جيدة في إيصال رسالة الكاتب خوان خوسيه مياس.

وعقب مناقشة الرواية دار حوار تربوي ضمن منشط «قضايا تربوية» تناولت فيه العضوات مناقشة واقع التعليم «قبل وبعد كورونا» عبر المرور بتجربة التعليم عن بُعد تزامناً مع اليوم العالمي للتعليم الذي يصادف 24 يناير من كل عام.

وأكد الحضور أن البيئة التعليمية في دولة الإمارات تُعد بيئة نموذجية على مستوى العالم، وأن استراتيجياتها في مجال التعليم تسعى باستمرار إلى الارتقاء بكل جوانب العملية التعليمية ومحاورها.