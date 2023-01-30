سيناريوهات إماراتية واعدة.. من الورق إلى شاشة «العين السينمائي»

كشف مهرجان العين السينمائي الدولي أن السيناريوهات الفائزة في النسخة الثانية من مسابقة «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ» للفيلم القصير بدعم من «مهرجان أبوظبي»، الشريك الثقافي الاستراتيجي، والتي ذهبت لكتاب إماراتيين شباب، وهي: سيناريو «الميزان» للكاتب علي لاري، وسيناريو «نصه» للكاتب سلطان بن دافون، وسيناريو «تفاحة» للكاتب خلف جمال الفيروز، والتي تم تنفيذها وتحويلها من الورق إلى الشاشة الذهبية؛ ستعرض في المسابقة الرسمية «الصقر الإماراتي القصير» في الدورة الخامسة من «العين السينمائي الدولي» التي تنظم خلال الفترة من السادس إلى11 فبراير المقبل.

وتهدف المسابقة التي أطلقت خلال الدورة الماضية من «العين السينمائي» إلى الكشف عن مواهب جديدة من شأنها خلق جيل جديد من الكتاب الإماراتيين لإثراء المحتوى المحلي بموضوعات تقدّم للسينما وتخلق حالة إبداعية.

واختيرت السيناريوهات الفائزة من قبل لجنة تحكيم متخصصة، تولى رئاستها المخرج والكاتب الإماراتي صالح كرامة، مع عضو اللجنة السيناريست المخرج الإماراتي الدكتور حسين إبراهيم. وفاز كل سيناريو بجائزة قيمتها 20 ألف درهم، ذهبت لمؤلف السيناريو، والتي ساعدت الكتّاب في عملية تحويل السيناريوهات إلى أعمال سينمائية ذات مضمون جاد وهادف.

وأعرب مدير ومؤسس مهرجان العين السينمائي الدولي عامر سالمين المري، عن سعادته باستمرار التعاون مع «مهرجان أبوظبي»، أحد أبرز الفعاليات الثقافية الرائدة محلياً وعالمياً، باعتباره الشريك الاستراتيجي الثقافي للمهرجان، إذ اتسمت شروط المسابقة بأن يكون كاتب السيناريو إماراتياً لا يزيد عمره على 35 سنة، وأن يكون السيناريو أصلياً ومكتوباً مباشرة إلى السينما، أو مأخوذاً عن عمل أدبي منشور، وأن يكون نص الفيلم روائياً وليس وثائقياً، ويجب أن يغطي السيناريو المقدم مدة عرض لا تزيد على 30 دقيقة.

وأضاف المري: «استقبل المهرجان في النسخة الثانية من المسابقة عدداً كبيراً من السيناريوهات المميزة، ما يبشر بولادة نخبة من المؤلفين الشباب الجدد في هذا المجال، والذين ستكون انطلاقتهم من خلال (مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ)»، متمنياً النجاح لكتاب السيناريوهات الفائزة في النسخة الثانية من المسابقة، وأن تنال أفلامهم الاستحسان بعد عرضها على شاشات الدورة الخامسة من «العين السينمائي الدولي».

من جانبها، قالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «يتجدد تعاوننا مع مهرجان العين السينمائي الدولي في دورته الخامسة كشركاء ثقافيين في إطار رؤيتنا لتمكين استدامة صناعاتنا الثقافية والإبداعية، ودعم الإبداع والاستثمار في الشباب، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم، وصقل مهاراتهم في قطاع السينما الذي يُعدُّ ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة، ونهضة الفنون في الدولة».

وأضافت: «أهنئ الفائزين بمسابقة (مهرجان أبوظبي للسيناريو الجديد)، التي تسهم في الارتقاء بمهارات كتابة السيناريو، تحفيزاً لصناعة الأفلام الإماراتية، وهم: علي لاري، وسلطان بن دفون، وخلف جمال الفيروز، لفوزهم في المسابقة، وصولاً إلى إنتاج أفلامهم القصيرة: «الميزان» و«نصه» و«تفاحة»، التي جسّدت تميّز سيناريوهاتهم وإسهامهم الخلاق في التعبير عن الهوية الإماراتية، بما يعكس سعينا إلى تشجيع واحتضان الشباب الإماراتي المبدع الذي يطمح إلى العالمية، ويسير نحوها بخطى واثقة».

عامر المري:

• «النسخة الثانية من المسابقة استقبلت عدداً كبيراً من السيناريوهات المميزة، ما يبشر بولادة نخبة من المؤلفين الشباب الجدد».

هدى الخميس:

• «مسابقة (مهرجان أبوظبي للسيناريو الجديد) تسهم في الارتقاء بمهارات كتابة السيناريو، تحفيزاً لصناعة الأفلام الإماراتية».