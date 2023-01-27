سفراء معتمدون لدى الدولة في ضيافة الظفرة

بدعوة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، قام وفد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة بزيارة عدد من المرافق والفعاليات التراثية والسياحية في منطقة الظفرة.

واستهل الوفد الزيارة بتفقد محطة شمس 1 للطاقة الشمسية بمدينة زايد، التي تعد أكبر محطة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، وقام الوفد بجولة في مهرجان الظفرة في دورته الـ16، والمقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وشملت الجولة زيارة السوق الشعبي الذي يضم عدداً من المحال التجارية التي تُعرض فيها المنتجات والأدوات التراثية والمشغولات اليدوية المصنّعة من الطين والخشب وسعف النخيل، وأنواع مختلفة من الأكلات الشعبية.

واختتم وفد السفراء جولته بزيارة فندق قصر السراب، الذي يقع في عمق صحراء منطقة الظفرة، وشاهد عدداً من الفقرات والرياضات المحلية، وتعرّف إلى نماذج من التراث الإماراتي التي يضمها الفندق.

وأعرب السفراء عن سعادتهم بزيارة مهرجان الظفرة، مبدين إعجابهم بالتراث الإماراتي، والمنتجات والأشغال اليدوية للمرأة الإماراتية، المعروضة في السوق الشعبي، وأشادوا بجهود الإمارات في إحياء التراث الذي يرمز للأصالة والهوية الوطنية.

ووصفوا المشغولات التراثية بأنها تجمع ما بين الماضي والحاضر، وما بين الحداثة والطابع التراثي التقليدي، وقدموا الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مشيدين بما يوليه سموه من اهتمام ودعم كبيرين لمختلف الفعاليات التراثية والثقافية، منوهين بكرم الضيافة الذي يمتاز به أهالي منطقة الظفرة.