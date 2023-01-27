رواق الفن: معرضان لمناقشة العلاقة بين الإنسان والبيئة

كشف رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن برنامجه خلال العام المقبل، الذي يتضمن إقامة معرضين لمناقشة العلاقة بين الإنسان والبيئة الطبيعية، وأثرها على الفن المعاصر.

وقالت مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي: « يستكشف المعرضان الجديدان ضمن أجندة رواق الفن لهذا العام علاقة الإنسان بالطبيعة، وارتباطها الوثيق بملامح الفن المعاصر، وتستمد فكرة معرضنا الربيعي (المتغير الثابت) إلهامها من مشاهدتي لمجموعة الأعمال الفوتوغرافية (الصوابر) لطارق الغصين في عام 2017، التي يصور من خلالها التوترات ما بين مجمع سكني متهالك. واخترت، إلى جانب مشروعه، سلسلةً من الأعمال في مجموعة من الوسائط المختلفة التي تصوّر تخيلاتنا ومخاوفنا حول الطبيعة من حولنا بصفتها ملاذاً واستمرارية ومُمتلَك ومصدراً للطاقة، إضافة إلى التهديد الذي يشكّله الإنسان تجاه الطبيعة، وسجلاً حول هذه المخاطر».

ويُقام حفل افتتاح معرض «المتغير الثابت» يوم الأربعاء 22 فبراير، فيما يستقبل المعرض زواره من الثلاثاء وحتى الأحد من الساعة 12 ظهراً وإلى الثامنة مساءً.

وأضافت أليسون: «يشهد خريف هذا العام معرضاً منفرداً للفنان بلين دي سانت كروا، حيث يعمل على تطوير مشروعٍ جديد، يواصل من خلاله حواراته مع العلماء، وينظر في علاقة الصحراء بالقطب الشمالي، كما تصور أعماله الفنية واسعة النطاق البيئة الطبيعية في ظل التغير المناخي، وتتضمن أساليبه البحثية قضاء فترات طويلة من البحث والاستكشاف في أماكن مثل الدائرة القطبية الشمالية وصحراء جوبي. وأضاف أتمنى أن يوفر المعرضان منصةً مثاليةً للتفكير، وفرصةً للحوار في سياق الإطار الأكبر لعام 2023، باعتباره عام الاستدامة في دولة الإمارات التي تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 28)».

ويُقام المعرض الربيعي «المتغير الثابت» من 22 فبراير، ويتضمن أعمالاً من إبداعات طارق الغصين وباتي تشانغ وجيل هيتور كورتيساو.