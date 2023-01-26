مزاينة التمور تستقطب المشاركات في «الظفرة»

يحتضن مهرجان الظفرة مسابقة مزاينة التمور وتغليفها، ضمن المسابقات التراثية للدورة الـ16 للمهرجان، التي تقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أهمية التمور كمنتج استراتيجي، وتقديم الدعم المستمر لجهود مزارعي الدولة والمنطقة عموماً لضمان استدامة إنتاج التمور.

وحددت اللجنة المنظمة أربعة أنواع من التمور للمزاينة، وهي: «الفرض، الدباس، الخلاص، والشيشي»، إضافة إلى مسابقة تغليف التمور.

وشهدت مزاينة تمور الدباس مشاركة 25 مزرعة، بينما شاركت في مزاينة تمور الخلاص 40 مزرعة. ويبدأ اليوم تسلم مشاركات أصحاب المزارع لمسابقة مزاينة تمور الشيشي، وستعلن النتائج غداً.