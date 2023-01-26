عروض مشوقة وجوائز في مهرجان الشيخ زايد

يشهد مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي جدولاً حافلاً بالفعاليات والعروض والمسابقات، والتي تتضمن العديد من الأنشطة المُشوقة خلال نهاية الأسبوع الجاري، إذ يستضيف اليوم حفلاً غنائياً على مسرح القرية التراثية، تحييه الفنانة فاطمة زهرة العين، والفنانة روضة.

كما يقدم المهرجان بعد غد عروض الألعاب النارية، ونافورة الإمارات.

أما الأحد المقبل، فتنظم سحوبات على سيارات وجوائز قيمة خاصة بمهرجان الشيخ زايد. وتضاف تلك الفعاليات إلى عروض «إكستريم ويك أندز»، التي انطلقت أمس، وتستمر حتى 25 فبراير المقبل، وتحتوي على عروض «الفري ستايل موتوكروس» و«سيارات الدريفت»، والتي تنظم أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع، مع استعراضات يقوم خلالها الرياضيون بعروض يتحدون فيها جاذبية الأرض.

كما يقدم المهرجان قائمة يومية من الفعاليات والعروض التي تتنوع بين الثقافية والترفيهية، وتتضمن القرية التراثية، ومسيرة الحضارات العالمية، ومنافسات «الوثبة كاستم شو»، وغيرها من الفعاليات التي تناسب كل أفراد العائلة.

ويواصل مهرجان الشيخ زايد في نسخته الحالية التركيز على تقديم رسالة «حياكم» لزواره، التي تعد عنواناً بارزاً للكثير من الفعاليات والأحداث التي يقيمها المهرجان بشكل يومي، وتجتذب إليه الآلاف من الزوار.

كما يستمتع زوار المهرجان بالعروض الرئيسة اليومية والأسبوعية، ومن أبرزها «نافورة الإمارات والليزر»، التي تحظى باهتمام كبير من الزوار.