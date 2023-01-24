نرمين الحوطي تصدر كتاباً بعنوان«المرأة في مسرح إسماعيل عبدالله»

أصدرت الكاتبة والناقدة الكويتية د.نرمين الحوطي أحدث مؤلفاتها بعنوان:«صورة المرأة في مسرح إسماعيل عبدالله» تم إطلاقه في معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع الأسبوع الجاري. وقالت الكاتبة الحوطي أن:«دراسة قضايا المرأة في المسرح وكيفية عرضها، لا يزال موضوع مثير للجدل، ويأتي بين شد وجذب مستمر في مختلف دول العالم، متخذا شعار»مسرح نصرة المرأة«أو»المسرح النسائي«. وعن سبب اختيارها موضوع الكتاب، أشارت الحوطي إلى قلة الدراسة التي تولي اهتمام بشأن المرأة في المسرح، إضافة إلى كشف كثافة الإبداع المسرحي للكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله الذي تناول مكانة وصورة وقضايا المرأة بصورة واضحة ضمن نصوصه الإبداعية وبالأخص في مجال المسرح. ويقع الكتاب في حوالي 325 صفحة، ويمتد على ثلاثة فصول تتحدث بشيء من التفصيل عن حضور المرأة في نسق الأعمال الإبداعية، رغم تأثر مكانتھا الإجتماعیة بالثقافة التقليدية للمجتمع الذي تربت فيه. حيث تأثرت المكانة الاجتماعية للمرأة تأثرا كبيراً بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع. كما ساهمت ثقافة المجتمع في تكوين الصورة الذهنية للمرأة ليس عند الرجال فقط بل عند المرأة ذاتها. واستعرضت الفصول الثلاثة:» بانورا تاريخية لظهور المرأة في المسرح، فيما الفصل الثاني تحدث مطولا عن مسرح إسماعيل عبدالله ابتداءً من سيرته الذاتية انتهاءً إلى الدلالات التاريخية والمكانية والزمانية لنصوصه المسرحية، والفصل الثالث تناول صورة المرأو في مسرح إسماعيل عبدالله متناول قضايا المرأة، وأبعاد شخصياتها، وأنماط صورها ضمن البنية النصية للمسرحية.