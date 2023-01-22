«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك في معرض القاهرة للكتاب

تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سيعقد خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى السادس من فبراير المقبل في العاصمة المصرية.

وتهدف المؤسسة من خلال مشاركتها في المعرض إلى تسليط الضوء على مشاريعها وبرامجها ومبادراتها المتنوعة واستكشاف آفاق التعاون مع مختلف المؤسَّسات المعرفية الرائدة للإسهام في إثراء المحتوى المعرفي العربي.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب حرص المؤسسة على المشاركة في مختلف الفعاليات المعرفية الرائدة، لما لها من دور في دفع عجلة الحوار المعرفي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح أن مشاركة المؤسسة في معرض القاهرة للكتاب تأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم الجهود الرامية إلى بناء وتعزيز مجتمعات المعرفة والتحفيز على الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.

